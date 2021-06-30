مي حلمي توجه رسالة لشخص مجهول :«الورد اترمى من البلكونة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الإعلامية مي حلمي رسالة غامضة إلى شخص لم تكشف عن هويته وذلك من خلال خاصة «القصص القصيرة المصورة» عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت مي حلمي رسالة لشخص مجهول لم تذكر اسمه قائلة:«مش قادرة أقصف جبهتك انهاردة والله علشان لو استلمتها هبعترها كالعادة، اعملوا حاجة من غيري بقى عارفة إن اسمي بيشغلكوا ويارب دايما أكون سبب في رزق الناس، والورد اترمي من البلكونة».

ومن جهة أخرى حرصت «مي حلمي» خلال الأيام الماضية على لفت أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مع عدد من نجوم كرة القدم العالميين أبرزهم النجم المصري محمد صلاح الذي لعب في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي وكان أخرهم الكرواتي «إيفان راكيتيتش» لاعب فريق برشلونة السابق ولاعب إشبيلية الإسباني الحالي.

ووثقت مي حلمي مقابلاتها مع نجوم الكرة من خلال التقاطها الصور معهم خلال إجازتهم الصيفية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

كما أعلنت «حلمي» قبل أيام مفاجأة لجمهورها بعدما كشفت عن نيتها في الاعتزال من العمل الإعلامي وكتب مي حلمي عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: «أفكر جديا في اعتزال كل شيء، مهنتي كمذيعة والسوشيال ميديا نهائيا، وكل شيء، كل ما تعرفه الناس لا أريده» وفي رد على تعليق أحد المتابعين لها قالت:«لم تقرر الاعتزال بعد، ولكنها تفكر في الأمر».

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يشار إلى أن «مي حلمي» أعلنت نيتها وسبب اتخاذ قرارها بالاعتزال بعد تعرضها للتنمر من قبل مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر صورتها مع اللاعب الكرواتى «ايفان راكيتيش» حيث تقابلا بالتزامن مع قضاء اللاعب إجازته الصيفية وحضور الإعلامي فعاليات تنظمها دولة الإمارات العربية للأشخاص الحاصلين على «الإقامة الذهبية فيها ولاقت الصورة تداولا كبيرا على صفحات الفيس بوك وسط عبارات تحمل طابع السخرية والتنمر من قبل المتابعين».