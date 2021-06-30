يسرا اللوزي بعد الهجوم عليها: «الجمهور بيقولي تمثيلك بارد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الفنانة يسرا اللوزي، أنها تواجه انتقادات من قبل بعض متابعيها وجمهورها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي حول أدائها التمثيلي.

وقالت يسرا خلال لقائها مع المذيعة شيرين عرفة في برنامجها «شيرين عرفة شو» إنها تتلقى آراء سلبية من بعض متابعيها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي موضحة:«بيقولولي «تمثيلك بارد» وهذا رأيهم ومن حقهم.

وكشفت يسرا اللوزي خلال اللقاء أنها تفضل الردود الهادئة في حياتها الشخصية، مؤكدة:«أنا مش بأفور في العياط وريأكشناتي مش أوفر بس دي طبيعة شخصيتي أنا في حياتي مش بعمل ريأكشنات أوفر مش بعيط وانهار فبالتالي في التمثيل بعمل المشاهد بطبيعية وده طبعي ملوش علاقة بالتمثيل أو مش تمثيل».

وتصدر اسم الفنانة يسرا اللوزي خلال الأيام الماضية تريند محرك البحث «جوجل» وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها صورتين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» وهي تقلد الفنان محمد رمضان للتعبير عن شعاره «نمبر وان».

ونشرت «يسرا» صورتين لها أثناء تصويرها مشاهد أحد الأعمال الفنية الجديدة التي تشارك بها وهي جالسة على كرسي خلف كواليس تصوير أحد الأعمال، وممسكة بسيجارة، بينما أشارت باليد الأخرى بعلامة «نمبر وان»، وعلقت عليها قائلة: «لقيت الكرسي ده في الكرافان فمقدرتش أقاوم اللحظة».

أزمات يسرا اللوزي مع متابعيها عرض مستمر.. «نمبر وان وسيجارة»

وانتقد عدد من جمهورها طريقة ظهورها في الصورتين من خلال التعليقات بينما دونت ردًا على هذا الهجوم منشورًا قالت خلاله: «الناس مبقاش عندها حس فكاهي، وبقى دمهم تقيل أوي، اللي مش فاهم التهريج ياريت يلتزم الصمت، شكرا».

وردت يسرا اللوزي على أحد التعليقات قائلة: «شكرًا على ذوق حضرتك، أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح: أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم.

وتابعت :«أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدا وبقيت بني آدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها».