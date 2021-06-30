10 معلومات عن مي حريري بعد إصابتها بكورونا الهندية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة اللبنانية مي حريري، إصابتها بفيروس كورونا من السلالة الهندية، خلال تسجيل قصير لها مع برنامج «ET بالعربي».

تفاصيل إصابة مي حريري

خلال التسجيل الصوتي، الذي لم تتمكن من استكماله بسبب التعب، كشفت «مي» عن إصابتها بالسلالة الهندية من الفيروس، أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن، على الرغم من تلقيها لقاح أسترازينيكا بأسبوع واحد فقط.

معلومات عن مي حريري

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن مي حريري.

1- من مواليد جنوب لبنان في يناير عام 1968، أي تبلغ من العمر 53 عاما.

2- جاءت انطلاقتها الفنية من خلال تقديمها أغنية «هسهر عيونه» في عام 2003.

3- في عام 2004، أصدرت ألبومها الغنائي الأول، والذي حمل اسم الأغنية ذاتها.

4- شهد عام 2006، إصدار ألبومها الغنائي الثاني الذي جاء بعنوان «حبيبي أنت»، حيث تم طرحه بعد عدة تأجيلات.

5- بعد مرور عامين أي في عام 2008، طرحت ثالث ألبوماتها الغنائية بعنوان «عمري تاني».

6- عانت «مي» من سلسلة إخفاقات وأزمات في حياتها العائلية، إذ بدأت بفشل زواجها الأول من رجل أعمال سوري، أنجبت منه ابنتها الكبرى التي تدعى «منال».

7- ارتبطت فيما بعد بالنجم اللبناني الكبير ملحم بركات، بعدما عاشت إحدى أشهر قصص الحب معه، والتي عرفها الوسط الفني اللبناني.

8- جاءت آخر زيجاتها من المهندس أسامة شعبان الذي يصغرها سنا.

9- طلقت من زوجها أسامة شعبان بعد إنجابها طفلتها «سارة» بشهرين.

10- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، أكثر من 400 ألف شخص.

مي حريري: شفت الموت بعيني وربنا كتب لي عمر جديد

وخلال العام الماضي، تعرضت الفنانة اللبنانية، للإصابة بكدمات شديدة، أثناء تفجيرات لبنان، ومكوثها بالمستشفى تحت جهاز التنفس الصناعي.

وقالت «مي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ما حدث كان أشبه بالحلم، وما شاهدته لن يمحى من ذاكرتي أبدا، ربنا أنقذني وكتب لي عمرا جديدا، بعد أن تهشم علينا المنزل».