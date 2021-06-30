الامارات | المتهم ممثل شهير..مصادر أمنية مصرية تتحقق من شكاوى تحرش خلال ورشة تمثيل

شكرا لقرائتكم خبر عن المتهم ممثل شهير..مصادر أمنية مصرية تتحقق من شكاوى تحرش خلال ورشة تمثيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مصادر أمنية مصرية، إن أجهزة الأمن بدأت التحقيق في شكاوى فتيات اتهمن ممثلا شهير بالتحرش بهن خلال ورش فنية لتعليمهن التمثيل. ورفضت المصادر الامنية الكشف عن اسم الشخصية الفنية، مكتفية بالأحرف الأولى من اسمه وهو"ش.خ".

وأوضحت صحيفة "الوطن" المصرية أن أجهزة الأمن رصدت شكاوى الفتيات على موقع «فيس بوك»، واللائي أكدن أن الممثل تحسس أجزاء حساسة من أجسادهن بزعم الدخول في أجواء مشاهد المثيل، وعندما اعترضن كان يخبرهن أن ما يفعله في إطار التعليم وليس تحرشًا، بحسب روايتهن. وحددت جهات التحقيق عددا من الفتيات اللائي تحدثن عن الواقعة، ومن المقرر أن تستمع لرواياتهن خلال الأيام المقبلة، لإثبات رواياتهن في محاضر رسمية، وبعدها سيجري إخطار النيابة العامة بتلك البلاغات.

ونقلت الصحيفة شهادات عدد من الضحايا، وقالت إحداهن: «كان النجم حريص إنه يخلي المكان مريح لينا علشان نعرف نعبر عن نفسنا ونحكي حاجات شخصية بس للأسف كان بيستخدم ده لمصلحته علشان يتحرش بالبنات».

وقالت فتاة أخرى: «أنا حصل لي نفس الموقف اللي كل البنات اتعرضت له، والمفاجأة إنها طلعت نفس الطريقة حصلت لكذا بنت بحجة تمارين تخص الورشة اللي كنا فيها، ولما أنا حصل معايا حاجات غريبة في التمرين اعترضت، وبعدت وكان رده إنتي جبانة ولازم تشيلي الخوف من عليكي علشان تقدري تطلعي اللي جواكي وتستفيدي لشغل الورشة وكلام من ده، بعدها أنا سكت وما كنتش عارفة أفكر ومشيت من هناك وما روحتش تاني».

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