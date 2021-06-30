هل هناك علاقة بين تناول الكشري والسرطان؟.. "القومي للتغذية" يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من بين الأكلات الشعبية الشهيرة في مصر "الكشري"، فيأتي في المرتبة الثانية بعد الفول والطعمية ويعشقه الكثيرون ويتناوله الكثيرون بين الحين والآخر.

ويوضح المعهد القومي للتغذية عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، كل ما يتعلق بأكلة الكشري وهل لتناوله فوائد صحية أم أضرار على النحو التالي.

هل هو وجبة صحية؟

- الكشري بالأساس يتكون من الحبوب (الأرز والمكرونة)، وهي مصادر للطاقة بشكل عام.

ويحتوي أيضا على نوعين من البقوليات هما العدس والحمص، وتعتبر البقوليات من المحاصيل عالية القيمة الغذائية، إذ تحتوي على البروتين النباتي والألياف الطبيعية، وأيضا المعادن مثل الحديد كما أنها مصدر للفيتامينات وخاصة فيتامين ب المركب.

ويضاف إليه القليل من الخضروات مثل البصل والثوم والطماطم والتي تحتوي على الفيتامينات والمركبات الغذائية الصحية.

وبذلك يعتبر الكشري وجبة صحية، وحقيقة الأمر هو طريقة جيدة لرفع القيمة الغذائية للبروتين النباتي حيث إنه مزج أكثر من مصدر بروتين نباتي في الوجبة الواحدة يسمى الطريقة التكاملية لرفع القيمة الغذائية للبروتين النباتي.

هل للكشري فوائد صحية؟

نعم له العديد من الفوائد الصحية، وتتمثل في النقاط التالية:

أولا: طريقة اقتصادية للحصول على الحديد بدلا من اللحوم، لذا فهو يحمى من الأنيميا.

ثانيا: تحتوي البقوليات على الألياف الطبيعية والتي ثبت علميا أن تناولها يجعل الأفراد أقل عرضة للأمراض المزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم والكولستيرول، وأيضا تحسن من حركة الجهاز الهضمي وعملية الاخراج.

هل هناك أضرار له؟

لا يوجد ضرر مباشر لتناول الكشري، ولكن الإفراط في تناوله يؤدى إلى حصول الشخص على المزيد من السعرات الحرارية زيادة الوزن والسمنة، وما يترتب عليها من أمراض مزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

هل هناك علاقة بين تناول الكشري والسرطان؟

لا توجد علاقة مباشرة أو دراسة علمية أنه يحمى من السرطان أو يسبب السرطان، فلا يمكن بناء توصية أو تحذير بدون وجود بحث علمي.

أخيرا، يحتاج طبق الكشري إلى طبق سلطة خضراء حتى يصبح وجبة صحية متكاملة نحصل منها على الفائدة ولتجنب ضرر السمنة.