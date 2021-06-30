الامارات | قتلت زوجها وعشرات العشاق واستولت على الملايين..«الأرملة السوداء» لن تنجو من الإعدام

شكرا لقرائتكم خبر عن قتلت زوجها وعشرات العشاق واستولت على الملايين..«الأرملة السوداء» لن تنجو من الإعدام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فشلت القاتلة اليابانية المتسلسلة الشهيرة، والتي وتُعرف باسم «الأرملة السوداء»، آخر طلب استئناف يحق لها تقديمه لتفادي عقوبة الإعدام.

وأُدينت شيساكو كاكهي، التي يبلغ عمرها 74 عاما، بقتل زوجها و عشاقها، ما دعا اليابانيين إلى مقارنتها بأنثى العنكبوت التي تقتل شريكها بعد التزاوج.

كاكهي كانت تبحث عن ضحاياها في مواقع المواعدة، وتختار رجالا أثرياء كبارا في السن وليس لديهم أطفال، وحصلت بهذه الطريقة على الملايين من أموال الميراث وعقود التأمين على الحياة، بعد تسميم الضحايا بمادة السيانيد القاتلة، بحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتمت المصادقة على الحكم بإعدام كاكهي شنقا على الرغم من أن محاميها قالوا إنها مصابة بالخرف ولا يمكنها فهم الإجراءات القانونية.

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