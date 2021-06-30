منها الابتسامة.. 8 سمات يجدها الرجال جذابة في النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يريد الجميع تقريبًا معرفة إجابة السؤال "كيف تكون جذابًا للجنس الآخر؟"، وهناك العديد من السمات التي يجدها الرجال جذابة في النساء، نوردها لكم وفقا لموقع "brightside" الأمريكي.

1- الشكل:

عندما يرى الرجل امرأة، فإنه يفكر بشكل لا شعوري فيما إذا كان بإمكانه إنجاب أطفال معها أم لا، لهذا السبب يبحث دماغ الرجل عن امرأة ذات فخذين أكبر وخصر أصغر، ووجدت الدراسات النسبة المثالية لجسد الأنثى من الأفضل للمرأة أن تكون نسبة الخصر إلى الفخذ 7:10.

2- الابتسامة:

الابتسامة هي شيء يمكن أن يجذب انتباه أي ذكر، كما ينظر الرجال أيضًا إلى أسنان النساء، هذا لا يعني أنك بحاجة إلى أسنان ناصعة البياض مثل الممثلات في أفلام هوليوود، ولكن فقط تجنبي أشياء مثل رائحة الفم الكريهة والأسنان المصفرة، كما أن الأسنان الحسنة المظهر هي مؤشر على الصحة الجيدة وعلم الوراثة الجيد.

3- تناسق الوجه:

يعد تناسق الوجه من أكثر السمات الجسدية جاذبية، ويتم تفسير ذلك من خلال حقيقة أن أدمغتنا تعالج بصريًا الوجوه المتناظرة أسرع من الوجوه الأقل تناسقًا، وبالتأكيد، نفهم جميعًا أنه لا يمكن العثور على وجه متماثل بنسبة 100٪. لكن كلما قل عدد التباينات لديك، زاد جذب وجهك أعين الأشخاص.

4- الشفاه:

على الرغم من الاتجاه نحو استخدام طرق مختلفة لتكبير الشفاه بين النساء، فقد أظهر الاستطلاع أن الرجال يفضلون الشفاه الرقيقة على المتوسطة الحجم.

5- العيون:

يفضل الرجال النظر إلى العيون الكبيرة وهناك سبب لذلك، لأنه عندما يقع شخص في حب شخص ينظر إليه، تتسع عيناه دون وعي وتصبح أكبر، هذا هو السبب في أن الشخص ذو العيون الكبيرة يبدو أكثر سعادة وجاذبية.

6- الحاجبان:

من الواضح أن الحواجب هي سمة مهمة في مظهرنا، حيث أنهم يساعدون في التعبير عن مشاعرنا وعواطفنا، كما يمكن للحواجب ذات الشكل الجيد أن تجعلك تبدين رائعة، كما وجد أن الأشخاص يلاحظون الحاجبين أكثر من العيون، لذلك لا تهملي حاجبيك أثناء عمل مكياجك.

8- اللون:

يمكن أن يؤثر لون الملابس على جاذبيتك كثيرًا، ووجد أن اللون الأحمر هو الأكثر جاذبية للرجال لأنه مرتبط بالحب والعاطفة، ويمكن لارتداء اللون الأسود أن يجعل الرجل يعرف أنك امرأة ذكية وواثقة.