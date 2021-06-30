تأكيد انضمام ثلاثون مصمماً عربياً إلى برنامج SHEIN X

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:41 صباحاً - قامت مجموعة شي إن - المتجر العالمي الرائد في تسوق الأزياء عبر الإنترنت، بتوسيع برنامج حاضنة مصمّمي الأزياء الذي لاقى نجاحاً باهراً في يناير 2021 من خلال إطلاق SHEIN X، وهو برنامج مبتكر يدعم المبدعين والمصممين الشباب من مختلف الثقافات. يتم اطلاع المشاركين على البرنامج بأكمله بدءاً من مرحلة التصميم إلى العينات والإنتاج والتوزيع عبر موقع SHEIN الإلكتروني، الذي يحظى بانتشار عالمي يصل إلى أكثر من 100 مليون عميل.



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أتاحت الجولة الأولى من برنامج SHEIN X لسبعة مصممي أزياء ورسامين ناشئين فرصة الشراكة مع شي إن، والارتقاء بتصميماتهم وعلاماتهم التجارية إلى آفاق جديدة وغير متوقعة. بعد النجاح الهائل الذي شهده البرنامج من خلال تفاعل العملاء وتحقيق مبيعات أكبر بكثير من المتوقع للمجموعات التي تم ابتكارها، أعلنت SHEIN عن مواصلة أعمال البرنامج إلى أجل غير مسمى. حيث سيستقبل البرنامج تصاميم من حوالي 50 مصمماً كل شهر وذلك بدءاً من شهر يونيو.

حصدت مجموعة الملابس النسائية من سلسلة SHEIN X نجاحاً جديدا حيث وصلت نسبة المبيعات 90.63٪ من الإنتاج مقارنة بنفس الفترة للمجموعة النسائية الجديدة الرئيسية والتي بلغت حينها 34.5% ما يعادل 164% زيادة في مبيعات SHEIN. كما ارتفعت مبيعات برنامج SHEIN X بالدولار بنسبة 407٪، أعلى من نسبة مبيعات المنتجات النسائية الجديدة الرئيسية خلال نفس الفترة الزمنية. ووصل عدد المتقدمين للبرنامج إلى 6000 متقدم ويسير على نحو متزايد مما يؤكد على أهمية البرنامج ونجاحه كونه مرغوباً للغاية ويفتح للمواهب الشابة أبواب التقدم والاستمرار.



انضم أكثر من 30 مصمماً عربياً إلى برنامج SHEIN X، حيث أطلقت المصممة السعودية أروى الراشد مجموعة SHEIN X R07 الحصرية في 14 يونيو. أروى هي مصممة محترفة في الفنون والتصاميم حاصلة على درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية. في بداية فترة الإغلاق بسبب الجائحة العام الماضي، بدأت في التعبير عن نفسها من خلال الفن الرقمي، ووصفت تلك المرحلة قائلة "لقد كانت اكتشافاً هاماً للروح ورحلة علي أن أخوض تجربتها. كوني شجاعة وعبري عن نفسك، ما ترتديه يعكس شخصيتك وأسلوبك الفردي!".



احتفالاً بنجاح برنامج SHEIN X والمصممين المكتشفين حديثاً، تقدم SHEIN الفرصة لجميع المصممين للمنافسة في تحدي SHEIN X 100K الأول من نوعه على الإطلاق، تحت شعار "كوني جريئة، كوني أنتي". سيتنافس المصممون في هذا التحدي على فرصة الظهور في عرض أزياء SHEIN لمجموعة موسم خريف وشتاء 2021 والفوز بمبلغ 100,000 دولار.



انضمت المصممة الإماراتية لينا مانع إلى تحدي SHEIN X 100K للفوز بجائزة 100 ألف دولار من خلال علامتها التجارية L'Mane. لينا هي أم لطفلين وزوجة ورائدة أعمال بدوام كامل، فضلاً عن كونها القوة الكامنة وراء واحدة من أنجح العلامات التجارية للأزياء في الإمارات العربية المتحدة. تأسست علامتها في عام 2015، وتتطور باستمرار لتلائم احتياجات السوق والعملاء من خلال خبراتها المتنوعة في التصميم التي تستمد إلهامها من عواصم الموضة في مومباي وميلانو.

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