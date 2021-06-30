شراكة استراتيجية بين "حي دبي للتصميم" ومجلس الأزياء العربي 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:41 صباحاً - أعلن "حي دبي للتصميم" و"مجلس الأزياء العربي" عن شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لكبرى الشركات العالمية والمواهب والشركات الناشئة في مجالات التصميم والأزياء.

وضمن الشراكة الجديدة وبناء على نجاح أول دورة لأسبوع موضة لأزياء الرجال في المنطقة العام الماضي، سيتم تنظيم أسبوع الموضة العربي (أزياء الرجال لربيع وصيف 2022) في حي دبي للتصميم بين 28 – 30 يونيو 2021، حيث يضم مجموعة نشاطات حضورية في الحي بالإضافة إلى ورش العمل والبرامج التدريبية والمحاضرات للمصممين عبر الإنترنت.

أسبوع الموضة العربي للرجل

ويعتبر حي دبي للتصميم مقراً لأبرز الشركات العالمية في مجالات التصميم مثل ديور وبربري، إضافة إلى احتضانه أبرز المصممين في المنطقة والشركات الناشئة المحلية ورواد الأعمال المبدعين. ولدى الحي الإبداعي برنامج سنوي حافل بالفعاليات وهو منصة عالمية حيوية للعاملين في قطاع التصميم والأزياء والهندسة المعمارية والفنون والتجزئة.

وسيقوم المصممون بعرض تشكيلاتهم لموسم ربيع وصيف 2022 عبر البث الحي على فيسبوك وإنستغرام، ما يتيح للمستخدمين من جميع أنحاء العالم إمكانية مشاهدة أعمال المصممين والقيام بالطلب المسبق بشكل مباشر من خلال ميزة Instagram Shopping.

وقد أكد 17 مصمماً للأزياء الرجالية من الإمارات والسعودية ولبنان وفرنسا والسويد والصين، مشاركتهم في النسخة الثانية من أسبوع الموضة العربي – أزياء الرجال التي ستقام هذا الشهر. وتضم قائمة المشاركين من المصممين كلاً من Amato، وValette Studio، وZardouz، وEGOnlab، وEmergency Room، وTodd Hessert، وLouis Gabriel Nouchi، وYasqueen، وLazoschmidl، و1886، وTommazo، وProud Angeles، وBenhoode، وArturo Obergo، وAnomalous.

أسبوع الموضة العربي للرجل

وقالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: "انطلاقاً من مكانة حي دبي للتصميم مركزاً عالمياً للإبداع ووجهة عالمية للفنون والتصميم، يسعدنا العمل عن كثب مع مجلس الأزياء العربي لترسيخ مكانة دبي من خلال الفعاليات المتنوعة لأسبوع الموضة العربي".

وأضافت: "تكتسب هذه الشراكة أهمية لمساهمتها في النمو المستدام لقطاع الأزياء وخاصة وأن هذا القطاع مثل باقي القطاعات يرتكز على الابتكار والإبداع وله دور هام في عالم ما بعد الوباء. يجب علينا جميعاً التعامل مع الإبداع بمنظور جديد، ونؤمن بأن هذه الصيغة لتنظيم فعاليات أسبوع الموضة العربي – أزياء الرجال لربيع وصيف 2022 ستشجع الحوارات حول مستقبل صناعة الأزياء. ونتطلع قدماً إلى استضافة هذا الحدث ضمن أجندة حافلة من الفعاليات في حي دبي للتصميم".

وفي إطار الشراكة المستمرة بين مجلس الأزياء العربي واتحاد الموضة الفرنسي Fédération de la Haute Couture et de la Mode، سيقوم خمسة مصممين ناشئين من أسبوع الموضة الفرنسي لأزياء الرجال بتقديم تشكيلاتهم خلال أسبوع الموضة العربي – أزياء الرجال لربيع وصيف 2022. وتشمل قائمة المصممين الفرنسيين الخمسة كلاً من Valette Studio، وEGOnlab، و Lazoschmidl، وLouis Gabriel Nouchi، وArturo Obegero.

أسبوع الموضة العربي للرجل

وسيقوم خمسة مصممين عرب لأزياء الرجال من اختيار مجلس الأزياء العربي وحي دبي للتصميم، باستعراض تشكيلاتهم لربيع وصيف 2022 في أسبوع باريس للموضة، وذلك في معرض خاص في TRANOI الواقع في قصر طوكيو المعروف، وذلك في إطار حملة "العرب في باريس" التي يقودها مجلس الأزياء العربي بهدف الترويج لمواهب الأزياء العربية وتصديرها إلى العالم. وتشمل قائمة المصممين المختارين كلاً من روني حلو، وEmergency Room Beirut، وزيد فاروقي، وProud Angeles، و1886 (بدعم من مجلس ستايل السعودي).

وقال سيرج كاريرا، رئيس مبادرة العلامات التجارية الناشئة في اتحاد الموضة الفرنسي: "يوفر قطاع الأزياء مجالاً استثنائياً للحوار والتجربة، وهو يعبر عن القيم والهوية ويربط الناس. كما أن وجود جيل جديد من المواهب يوفر نظرة جديدة ويسهم في تشكيل مستقبل أفضل. وتجمع هذه المواهب بين الاستدامة والاحترام والشمولية مع لمسات إبداعية رائعة في تشكيلاتهم. وتعكس هذه اللمسات الجمالية المميزة حاجتنا الحالية إلى كل ما هو مرهف ومليء بالأحاسيس".

وسيتم تنظيم أسبوع الموضة العربي – أزياء الرجال لربيع وصيف 2022 انطلاقاً من التزام مجلس الأزياء العربي وحي دبي للتصميم بمبادئ المساواة والتقدم في المنطقة وتعزيز قطاع الاقتصاد الإبداعي ورعاية نمو المواهب الإقليمية وترسيخ مكانة دبي كمركز حيوي لصناعة الأزياء في الشرق الأوسط.

أسبوع الموضة العربي للرجل

وفي هذا السياق، قال جايكوب أبريان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: "يسعدنا في مجلس الأزياء العربي أن نتعاون مع حي دبي للتصميم كشريك استراتيجي، ويسرنا العمل مع مجمع التصميم الأول والوحيد من نوعه في المنطقة لتقديم أسبوع الموضة العربي. ونحن ملتزمون بمواصلة دعم القطاع الإبداعي وتزويده بمنصة عالمية لاستعراض المواهب وجذب العلامات التجارية العالمية للاستفادة من الفرص التي لا تضاهى في دبي والمنطقة".

للاطلاع على جدول الفعالية الكامل لأسبوع الموضة العربي (أزياء الرجال لربيع وصيف 2022)، يرجى زيارة موقع مجلس الأزياء العربي www.arabfashionweek.com.