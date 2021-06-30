8 إطلالات ستيفاني صليبا بالفساتين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:41 صباحاً - هي نجمة في عالم التقديم والتمثيل وأيقونة في عالم الموضة فالموضة كانت ولا تزال شغفها، منذ بداياتها الإعلامية وحتى اليوم. اخترنا لك عدداً من إطلالاتها الصيفية بالفساتين العملية.

8 إطلالات لستيفاني صليبا بالفساتين الصيفية:

ارتدت ستيفاني صليبا فستاناً مطبعاً بالزهور الخضراء على نمط ما يصممه رالف لورن وأحاطت خصرها بحزام من الجلد البني. وارتدت صندلا بنياً platform ورقعت غرتها عن الجبين فيما ارخت شعرها المجعد على كتفيها.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

ارتدت ستيفاني فستاناً ضيقاً من الدنيم بقصة دنيم ويتميز بأكمام نصفية منفوخة. وقد رقعت شعرها بـ شينيون عفوي بسيط ربطته بوشاح حريري. وقد زينت معصمها بعدة اساور من هرميس.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

أحببنا هذا اللوك الفنتدج الذي يتألف من فستان حريري ابيض منقط بالأحمر ويتميز بتنورته المتعددة الثنيات وقصته القصيرة. وقد سرحت شعرها بستايل فنتدج عبر تمويج أطرافه مع غرة جانبية زادتها أنوثة.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

ارتدت ستيفاني صليبا فستاناً بطابع الثمانينات من القرن الماضي وهو ذهبي اللون ومطبع ويتميز باكمام منفوخة متوسطة وبقصة ميكرو قصيرة. وقد انتعلت ساعة ثمنية ذات مينا صغير ورفعت شعرها على شكل شينيون.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

ظهرت ستيفاني صليبا بفستان من الشيفون الرقيق المطبع بزهور منمقة زهرية وقد انتعلت جزمة بنية من الدنيم وتزينت بأقراط طويلة ذهبية.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

بدت ستيفاني في قمة الروعة بفستان أبيض مغطى بقماش من الدانتيل ويزدان بأكمام قصيرة شفافة، وقد انتعلت جزمة بيضاء طويلة وزينت شعرها بوشاح حريري.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

ارتدت ستيفاني صليبا فستاناً من الحرير الأبيض اللامع ويتميز بياقة على شكل سبعة وبتنورة قصيرة واكمام واسعة طويلة.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

وفي احدث إطلالة لها ارتدت ستيفاني فستاناً ضيقاً ملتصقاً بجسمها وبياقة عالية وهو من الحرير الأزرق المزدان بالرسوم الممقة. الزي من دار بالمان. وقد سرحت شعرها عبر تمويل خصلاتها المتموجة.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

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