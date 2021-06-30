كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:41 صباحاً - إذا كنتِ من المحجبات اللاتي يواجهن حيرة لاختيار ما الذي يناسبهن من الفساتين التي سوف يعتمدنها على البحر منذ دخول فصل الصيف لعام 2021، فسوف نعرفك اليوم على عدة تصاميم مستوحاة من الفاشينيستات العربيات؛ لمواكبة أحدث خطوط الموضة بأسلوب محتشم يليق بالحجاب.







فساتين طويلة للبحر من أجل المحجبات:





فساتين بتصاميم فضفاضة وخفيفة من فاطمة سعيد

فاطمة سعيد بفستان طويل للبحر -الصورة من حسابها على الانستغرام





فاطمة سعيد، بلوغر وموديل مصرية مهتمة بالأزياء، وتحرص على مواكبة خطوط الموضة المحتشمة لمظهر يليق بإطلالاتها، ومن أبرز التنسيقات تأنقت بفستان أحمر مصمم بقَصَّة واسعة مطاطية مع بلوزة وحجاب باللون الأسود، وفي الإطلالة الثانية تزينت بفستان رمادي بطبعات النمر مصمم بأكمام شفافة واكسسوارات حيادية اللون لخيار بسيط وأنيق.

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فساتين خفيفة تليق بالحجاب المطبع من كنزي أحمد

كنزي احمد بفستان فوشيا مع الحجاب المطبع -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد البلوغر المصرية، كنزي أحمد، عدة أزياء عصرية تواكب خطوط الموضة، ومنها اختارت عدة تصاميم لفساتين خفيفة تليق بالحجاب في الإطلالات الصيفية، حيث ظهرت بفستان فوشيا مصمم بأكمام مرتفعة الأكتاف، وأكملته بحقيبة صفراء صغيرة وحذاء من الجلد الأبيض مع حجاب أبيض مطبع بالزهور الملونة، وفي الإطلالة الثانية نسقت فستاناً أبيض مع حجاب من القطن الأبيض وحجاب شيفون مطبع بالأزرق والزهري، مع حذاء من الجلد المطبع.

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آلاء حسين بفساتين مُكملة بحزام للخصر

الاء حسين بفستان مطبع -الصورة من حسابها على الانستغرام





الموديل المصرية، آلاء حسين، من الفتيات المهتمات بجسدهن، لذا تحرص على إبراز رشاقتها في كل إطلالة، ومنه فضَّلت اللجوء لحزام الخصر بإطلالات مميزة، وارتدَتْ فستاناً بطبعات النمر البني مع حقيبة وحذاء من الجلد البني وحجاب وحزام باللون الأسود المزين بالذهبي، وظهرت في الخيار الثاني بفستان أبيض واسع مع قماش أحمر بطبقتين مموجة وحزام باللون البيج للخصر، وأكملت اللوك بحذاء من الجلد الأبيض وقبعة من القش، وفي إطلالة حيادية الألوان أطلت بفستان سكري ناعم مع حزام من القش للخصر، وحجاب باللون البيج مع حقيبة من القش البني، لمنحها مظهراً بسيطاً وأنيقاً يليق بالبحر.

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رانيا يحيى بفساتين طويلة للبحر

رانيا يحيى بفستان طويل للبحر -الصورة من حسابها على الانستغرام





تهتم المدونة المصرية، رانيا يحيى، بإطلالاتها المختلفة لتناسب حشمتها وأناقتها، ومنه تألقت بفستان بدرجة مميزة من الأزرق المطبع بالزهور الصغيرة مع حجاب أزرق مزين بطبعات خضراء، وفي إطلالة أكثر تميزاً لجأت إلى فستان زهري مصمم بجيوب وحزام للخصر، مع بلوزة وحذاء باللون الأبيض مع حجاب زهري مطبع.

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