للرجل.. تصاميم شورتات من عروض 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:41 صباحاً - يعتبر الشورت من أبرز الخيارات الشبابية التي تلائم فصل الصيف، ولإطلالة عصرية فخمة لا بدّ أن يتأنّق الرجل بشورت جينز مع تيشيرت أبيض بمختلف أنواعها، أو شورت باللون الأزرق مع قميص رمادي على سبيل المثال.

أطلقت العلامات التجارية العالمية تصاميم منوّعة من الشورتات من الجينز والأقمشة الأخرى مع القمصان البيضاء لإطلالات عملية، خاصة أن إطلالات الرجل لا تختلف كثيراً على مدار السنة، حيث إنه محكوم بارتداء سروال مع قميص أو تيشيرت، بينما تستطيع المرأة تغيير أسلوبها باستمرار عبر أزياء مختلفة، ولكن مع فصل الصيف تسنح للرجل فرصة التغيير وارتداء الشورت.

جاذبية وجسم ممشوق

كازابلانكا Csablanca

يجد العديد من الرجال صعوبة في ارتداء الشورت وتنسيقه، وقد يعتبرونه من التصاميم المناسبة للشباب المراهقين أو الأصغر سنّاً، ولكن من المهم اعتماد إطلالة الشورت صيفاً؛ لأنها تزيده جاذبية وتعطيه جسماً ممشوقاً في حال عرف كيف ينسّقه مع ملابسه.

الشورت مثالي لأنه مناسب للإطلالات الأنيقة والكلاسيكية، وتلك العصرية والمواكبة للموضة، ولكن لا بدّ من انتقاء قصّة الشورت الملائمة لشكل الجسم، وطبعاً بالطول المناسب، وبالألوان الكلاسيكية؛ كالأسود والبيج والكحلي، وعلى الرجل ألا يلتزم بهذه الألوان وحسب، بل يتّجه للألوان الصيفية كالزهري والأزرق الفاتح والأصفر، حيث إنها تليق بالبشرة السمراء وتعطيها جاذبية كبيرة، ولا ننسى طبعاً شورت الجينز الذي يستطيع تنسيقه مع كل الإطلالات.

دانشان Dunshan

لن يجد الرجل صعوبة في تنسيق الشورت، حيث إنه يمكن ارتداؤه مع التيشيرت؛ لإطلالة بسيطة، أو اعتماد القمصان لإطلالة أنيقة وراقية، وتناسب كل الأحذية الصيفية الإطلالة بالشورت.

ديور Dior

يشبه الشورت القماشي الرسمي من حيث المبدأ السروال القماشي الرسمي الخاص بالبدلات، وإذا كان الرجل لا يحبّذ كثيراً بدلة الشورت، فإن الخيار البديل هو دمج الشورت مع ملابس أخرى تجعله أكثر أناقة، لذلك جاءت الخيارات لا تعدّ ولا تحصى، ويمكن اختيار أي لون أو الالتزام بالأساسيات، وتبقى النقطة المهمة عدم المبالغة؛ أي عدم اختيار أكثر من لونين للطلّة كاملة، وفي حال كان الخيار 3 ألوان؛ فيجب أن تكون من عائلة الألوان نفسها.

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إطلالات الشاطئ

بلو ماربل Blue Marble

القماش المنقوش، سواء كان بالرسومات أو بالخطوط الأفقية أو العامودية، يحمل الكثير من المخاطرة، لذلك مهما كانت نوعية القماش المنقوش الذي يختاره الرجل، فإن الملابس الأخرى يجب أن تكون خالية كلياً من أي نقوش؛ أي أنه يمكن للشورت أن يكون صاخباً، لكن الجزء العلوي يجب أن يكون بسيطاً وبلون واحد وخالياً من أي رسومات أو نقوش أو خطوط؛ لأن البساطة نفسها تنطبق على الأحذية التي يجب أن تبتعد أيضاً عن الموديلات والألوان الصاخبة.



برونيللو كوتشينيللي Brunello Cucinelli

عادة ما تحتاج إطلالة الشاطئ إلى الكثير من المجهود، لكي يبدو الرجل بأفضل شكل، ولكن بلمسات بسيطة يمكنه التألّق بتنسيق القطع مع بعضها، الشورت الملوّن من الصيحات الرائجة هذا العام، كالشورت الزهري، الكحلي والأبيض مع خامات خفيفة كالقطن، يمكن تنسيق التيشيرت الأبيض مع الشورت الأبيض لإطلالة حيادية، أو اختيار القميص الكتّان المشجّر مع الشورت الكحلي.

إيمانويل انغارو Emanuel Ungaro

للحصول على طلّة مميّزة وأنيقة لشورت الجينز يمكن دمجه مع تيشرت وكنزة صيفية، هذا يمنح الرجل طلّة بعيدة عن صورة المراهق بشورت جينز وتيشيرت، وتقرّبه من صورة الرجل الناضج الأنيق المرح.

الانوي Alanui

يمنح الشورت القطني مع التيشيرت والسترة الرياضية طلّة رياضية وأنيقة في الوقت عينه، لكن لدى التعامل معها؛ يجب أن تكون الخيارات الخاصة بالألوان محدودة، ليس بالضرورة حصر خيارات الرجل في ألوان محدّدة للشورت، لكن عند اختيار التيشيرت والسترة؛ يجب الالتزام بنمط محدد؛ أي أن الطلّة النهائية ستكون عبارة عن لونين لا أكثر، فإن كان الخيار الشورت الأسود، حينها يجب أن تكون أما التيشيرت أو السترة من اللون نفسه؛ أي أن يكون الشورت أسود مع تيشيرت أبيض وسترة سوداء، أو تيشيرت أسود وسترة بيضاء.

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