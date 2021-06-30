متى يجب استخدام علاجات الشعر بالبروتين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:41 صباحاً - يعد البروتين جزءاً مهماً من النظام الغذائي المتوازن، فهو المكون الذي يساعد في بناء عضلات قوية وتقوية خصلات الشعر وجعلها أكثر صحة وجمالاً، وبالتالي فإن توفير البروتين للشعر التالف يعيد إليه جماله وتألقه ويعزز من صحته ومظهره، ما يفسر تسبب نقص البروتين في الشعر في جعله جافاً وباهتاً وخالياً من الحيوية واللمعان. وبما أن علاجات البروتين للشعر أصبحت متاحة على نطاق واسع، وخصوصاً بهدف فرد وتنعيم الشعر بمختلف أنواع، خصوصاً للمجعد، نرصد لك كل ما يجب أن تعرفيه عن علاجات البروتين للشعر.



لماذا يحتاج الشعر الى علاجات بالبروتين؟

فوائد علاجات البروتين للشعر



تتغذى جذور الشعر بشكل جيد بالدم والأوكسيجن والببتيدات والدهون، بفضل ارتباطها بالخلايا الحية والغدد الدهنية الموجودة داخل فورة الرأس. إلا أن خصلات الشعر البعيدة عن فروة الرأس تتضاءل فيها نسبة الرطوبة والتغذية بالمكونات اللازمة لصحة الشعر، عندها يبدأ الشعر بفقدان البروتين الكيراتيني، وهذا يؤدي الى فقدان الشعر قوته ومرونته، وتكسره وجفافه... وفي هذه الحالة، تعد علاجات الشعر بالبروتين هي المفتاح لإعادة الصحة والقوة للشعر وفروة الرأس، والتي تكون إما كيميائية أو طبيعية ونباتية.

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فوائد علاجات البروتين للشعر

علاجات البروتين مهمة جداً للشعر التالف



تتمثل الفائدة الرئيسية لعلاجات البروتين في قدرة مكوناتها، مثل بروتين القمح المتحلل بالماء والأحماض الأمينية الحريرية، على استهداف بصيلات الشعر وفروة الرأس لتجعلها أكثر صحة وقوة، من خلال تشكيلها حاجزاً حول البصيلة يحميها من التلف والضرر. إضافة الى ذلك، إن هذه العلاجات مصممة لإغلاق حاجز الرطوبة في الشعر وفروة الرأس، لمنع فقدان الماء والحفاظ على التغذية فيها. هذا وتعمل أيضاً على تقوية بصيلات الشعر، تحسين مرونة بصيلات الشعر، منع فقدان الماء عبر الجلد، والتخلص من تكسر الشعر وانقسام أطرافه، ومعالجة التقصف وتمنع نمو الشعر الضعيف والهش، وتحسين المظهر العام للشعر.

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هل هي آمنة لجميع أنواع الشعر؟

علاجات البروتين مناسبة لجميع أنواع الشعر



يتفق الخبراء على أن علاجات البروتين آمنة لجميع أنواع الشعر، لكن بشكل خاص هي خيار رائع للشعر الجاف والتالف والمصبوغ، حيث أنها غير ضرورية للنساء اللواتي يتمتعن بشعر صحي صحي ولامع وقوي وسميك. من جهة أخرى، عليك أن تأخذي بالاعتبار أن علاجات البروتين في صالونات تصفيف الشعر تحتوي على مواد كيماوية قاسية وقوية في كثير من الأحيان، بعكس علاجات البروتين المنزلية.

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أفضل علاجات البروتين للشعر

Philip B Russian Amber Imperial Gold Masque



إذا كنت ترغبين في استخدام علاجات البروتين المنزلية للشعر، بإمكانك تجربة على سبيل المثال:

- Philip B Russian Amber Imperial Gold Masque.

- Aveda damage remedy™ intensive restructuring treatment.

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