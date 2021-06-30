كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تلجأ الكثير من النساء إلى اختيار العطور التي يدخل في تركيبها الفواكه الاستوائية؛ لما تتمتع به من رائحة حيوية وجذابة، خصوصاً في فصلي الصيف والربيع.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ «الخليج 365. نت» أجمل عطور برائحة الفواكه الاستوائية من أشهر الماركات العالمية؛ لإطلالة جذابة ومثيرة في صيف 2021.

عطر Laboratorio Olfattivo Alambar

عطر Laboratorio Olfattivo Alambar

إذا كنتِ من عشاق العطور العصرية، وترغبين في اعتماد عطر يمنحك إحساساً بالأناقة والجاذبية؛ يمكنك الاستعانة بعطر Laboratorio Olfattivo Alambar، الذي يتكون من عدة مكونات منها الفواكه الاستوائية؛ فهو عبارة عن مزيج لذيذ من القرفة والكاكاو والفانيليا، كما يتميز هذا العطر بملاءمته لمختلف الأوقات والمناسبات.

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عطر Eau Des Jardins من كلارنسClarins

عطر Eau Des Jardins من كلارنسClarins

إذا كنتِ ترغبين في تطبيق عطر ممتع ومنعش؛ يمكنك الاستعانة بعطر Eau Des Jardins من كلارنس Clarins، فهو أحد العطور النهارية المثالية الخفيفة، التي تتمتع بنكهة الفواكه الاستوائية.

وأهم ما يميز عطر كلارنس أنه يدوم لفترة طويلة خلال أوقات النهار، وذو تأثير طويل الأمد، ويحمل لمسة جمالية من النعناع، بالإضافة إلى كل من جوز الهند والباتشولي.

عطر Tom Ford Bitter Peach من توم فورد

عطر Tom Ford Bitter Peach من توم فورد

إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة أنيقة وهادئة بإحدى السهرات؛ يمكنك اعتماد عطر Tom Ford Bitter Peach، الذي يدخل في تركيبه نكهة الفواكه مثل الخوخ، والبرتقال، فضلاً عن الباتشولي.



ويتكون هذا العطر أيضاً من مزيج من الفانيليا، وزهرة الهليوتروب، ولمحة من روائح الأزهار الأخرى؛ ما يجعل تأثيره طويل الأمد.

عطر Montale Chocolate Greedy Perfume

عطر Montale Chocolate Greedy Perfume

إذا كنتِ من عشاق الروائح الجذابة والمثيرة؛ يمكنك الاستعانة بعطر Montale Chocolate Greedy Perfume، فهو من العطور التي تتمتع برائحة الفواكه الاستوائية والشوكولاتة؛ إذ يدخل في تركيبه عدة مكونات، ومنها الفانيليا والبرتقال والفواكه المجففة والكاكاو والقهوة وفول التونكا؛ ما يمنحكِ جاذبية وسحراً خاصاً.

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