كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تسريحات الشعر الكلاسيكية تُعَدُّ من الموضات الرائجة التي تتبعها أغلب النساء؛ لكونها ناعمة وغير معقدة، ومنهن الفاشينيستا اللبنانية، كارن وازن؛ حيث جذبت من خلالها أنظار الكثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم نرصد لك عدة خيارات بسيطة وأنثوية لا تكلفك الكثير من الوقت يمكن اعتمادها لأناقتك.



تسريحات شعر كلاسيكية من كارن وازن:







الشعر المنسدل مع اكسسوارات القبعة

كارن وازن بالقبعة الكلاسيكية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تُعَدُّ قبعة الرأس من الاكسسوارات الكلاسيكية التي تعتمد عليها الكثيرات من النساء في إطلالاتهن المختلفة، وعن كارن وازن فهي تلجأ إلى القبعات البارزة والمميزة مع تسريحات الشعر المنسدل، مع اختلاف طوله ولونه؛ لتضفي على إطلالتها لمسة أنثوية مذهلة.

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كارن وازن بتسريحة الريترو الكلاسيكية

كارن وازن بتسريحة الريترو الكلاسيكية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تُعَدُّ تسريحة الريترو من أجمل التسريحات الكلاسيكية وأكثرها انتشاراً منذ حقبة الستينيات، لذا طبقتها كارن وازن بطول شعرها المتوسط باللون البني؛ لتمنحها لمسة أنثوية لافتة بأسلوب كلاسيكي مميز على مختلف إطلالاتها.

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كارن وازن بالشعر المنسدل الناعم

كارن وازن بالشعر المنسدل مع الضفائر الصغيرة -الصورة من حسابها على الانستغرام



على الرغم من تنوع تسريحات الشعر التي تعتمدها كارن وازن، فإن تسريحة الشعر الطويل المنسدل تُعَدُّ من أكثر التسريحات التي تليق بها وتُبْرِزُ ملامحها بأنوثة لافتة، وتطبقها كارن وازن في المناسبات المختلفة مع فساتين السهرة الجريئة أو بأسلوب يومي ناعم، وفي إطلالة مرحة طبقتها مع ضفائر مزدوجة في الجانبين، لخيار عصري مناسب للإطلالات اليومية.

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كارن وازن بالكعكة العفوية

كارن وازن بالكعكة العفوية -الصورة من حسابها على الانستغرام



لستِ بحاجة لتصفيف شعركِ على هيئة كعكة متقنة لتكوني جاهزة لإحدى حفلاتك أو المناسبات المختلفة، فالكعكة تُعَدُّ من التسريحات البسيطة التي يمكن عملها بعدّة طرق، مِنها الكعكة السّريعة الفوضويّة، وهي عبارة عن تسريحة يومية مريحة وسهلة التنفيذ، فقط قومي بسحب شعرك إلى أعلى نقطة من الرأس، ثم قومي بلفِّه بطريقة عفوية على طريقة كارن وازن، حتى لو بقيت هناك خصل متطايرة.

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الضفائر المزدوجة من كارن وازن

كارن وازن بالضفائر المزدوجة -الصورة من حسابها على الانستغرام



على الرغم من أن الضفائر الكلاسيكية من التسريحات الأكثر رواجاً في خطوط الموضة والتي لا تغيب صيحتها أبداً مع مر السنين، فإن خطوط الموضة اتجهت بشكل كبير لتسريحة الضفائر المزدوجة التي لاحظناها بين المطلعين على الموضة مؤخرًا بشكل كبير، ومنهن كارن وازن، التي اعتمدتها بعدة أساليب، منها الضفائر المرفوعة من أعلى الرأس إلى أسفله، أو الضفائر المزدوجة مع الغرة الناعمة المنسدلة.



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