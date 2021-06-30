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الامارات | ما أسباب فقدان حاسة الشم؟.. 3 طرق للعلاج

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب فقدان حاسة الشم؟.. 3 طرق للعلاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجعت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة فقدان حاسة الشم إلى أسباب عدة، أبرزها إصابة المسالك التنفسية بعدوى فيروسية مثل نزلة البرد والإنفلونزا و«كوفيد-19».

وأضافت الرابطة أن الأسباب الأخرى لفقدان حاسة الشم تشمل التهاب الجيوب الأنفية والحساسية (التهاب الأنف التحسسي والحساسية تجاه عث الغبار المنزلي)، بالإضافة إلى الاعوجاج الشديد للحاجز الأنفي أو الزوائد الأنفية أو أورام بالأنف أو بالجيوب الأنفية.

وقد يكون فقدان حاسة الشم أثراً جانبياً لبعض الأدوية كالمضادات الحيوية والأدوية الخافضة لضغط الدم والمسكنات، كما أنه قد يرجع إلى استنشاق مواد سامة أو ضارة مثل أول أكسيد الكربون والفورمالديهايد.

ويُعالج فقدان حاسة الشم تبعاً للسبب، وإلى جانب العلاج الدوائي يمكن اللجوء إلى الجراحة لاستئصال الزوائد الأنفية مثلاً، بالإضافة إلى ممارسة تمارين تقوية حاسة الشم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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