ما السبب وراء افتقار غالبية الأشخاص للتخيل؟.. دراسة جديدة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أظهر بحث جديد أن أصحاب القدرة على التخيل بشكل واضح لديهم رابط قوي بين الشبكة البصرية ومناطق في المخ مرتبطة باتخاذ القرار.

وألقت الدراسة الضوء على الذاكرة واختلافات الشخصية بين من لديهم قدرة قوية على التخيل البصري، ومن لا يمكنهم تشكيل صورة في عين العقل لديهم.

ويلقي البحث الذي أجرته جامعة إكستر، ونشرته مجلة "سيربرال كورتكس كوميونيكشنز"، ضوءًا جديدا على السبب وراء افتقار ما يقدر بثلث السكان، للتخيل. وفي عام 2015، أطلق الأستاذ آدم زيمان، من جامعة إكستر، على هذه الظاهرة اسم "أفانتازيا".

وكشفت عمليات المسح أن أصحاب القدرة الكبيرة على التخيل الذهني، لديهم صلة أقوى بين الشبكة البصرية التي تعالج ما نراه والتي أصبحت نشطة خلال التخيل الذهني، وقشرة الفص الجبهي الضالعة في اتخاذ القرار والانتباه.

وكانت هذه الصلات القوية واضحة في عمليات المسح التي أجريت خلال وقت الراحة، عندما كان المشاركون في حالة استرخاء- وربما في حالة شرود ذهن، بحسب ما نقله موقع "نيوز ايه زد أي.

وقال زيمان: "يشير بحثنا للمرة الأولى إلى أن الصلة الضعيفة بين أجزاء المخ المسؤولة عن مناطق الرؤية والمناطق الأمامية الضالعة في اتخاذ القرار والانتباه تؤدي إلى أفانتازيا. غير أنه يجب ألا يعد هذا عيبا، إنما طريقة مختلفة في مواجهة العالم".