نصائح ذهبية لقيادة الدراجة النارية بأمان في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال معهد سلامة قيادة الدراجات النارية إن توازن السوائل في الجسم يعد أمرا هاما لسلامة القيادة، خاصة خلال فصل الصيف؛ حيث إن فقدان الجسم لكمية كبيرة من السوائل أثناء القيادة يتسبب في خفض التركيز وتقليل سرعة رد الفعل، وهو ما يشكل خطورة على قائد الدراجة النارية.

لذا ينصح المعهد الألماني قائد الدراجة النارية بشرب كمية كافية من السوائل خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أن المشروبات المناسبة هي الماء والشاي والعصائر.

وقبل قيادة الدراجات النارية ينبغي الابتعاد عن الأطعمة الدهنية الدسمة، وكذلك الوجبات السريعة، مع مراعاة الاكتفاء بالوجبات الصغيرة من الأطعمة الغنية بالماء كالخيار والفلفل والبطيخ والطماطم، على أن يتم اصطحابها في عبوات صغيرة مناسبة لتناولها أثناء الرحلة وعند الشعور بالجوع.

ومن ناحية أخرى، لا يجب أن تكون درجات الحرارة العالية سببا في التخلي عن ملابس الدراجات النارية الآمنة بما في ذلك القفازات والأحذية، التي تصل إلى الكاحل.