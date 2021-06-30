نصائح ذهبية للانطلاق في رحلات أسرية بالسيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

مع قدوم فصل الصيف ترغب عائلات كثيرة في الانطلاق بسياراتهم إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية، غير أن هناك بعض الأمور، التي تعكر صفو مثل هذه الرحلات مثل بكاء الأطفال أو شعورهم بالملل الشديد خلال الرحلات الطويلة أو الإصابة بالغثيان والدوار، كما أن قيادة السيارة بتركيز لفترة طويلة تكون مجهدة بدرجة كبيرة.

وفيما يلي بعض النصائح والإرشادات للتخلص من هذه الصعوبات والانطلاق في رحلات أسرية بالسيارة بشكل مريح.

الوقت المناسب: ينصح نادي السيارات ADAC الألماني بضرورة اتباع الروتين اليومي للرضع أو الأطفال الصغار عند التخطيط لبدء الرحلة بالسيارة، وذلك في رده على استفسار بشأن الموعد المناسب لبدء الرحلة سواء كان ذلك في الصباح الباكر أو في فترة ما بعد الظهيرة أو حتى أثناء الليل.

وعند الانطلاق في الصباح الباكر يمكن للأطفال مواصلة النوم في السيارة، ولتجنب التكدسات المرورية على الطرق السريعة يجب ألا تبدأ الرحلة بالسيارة مع بداية العطلات، وإذا رغب المرء في الاستفادة من ميزة الطرق الخالية ليلا فينبغي ألا يبدأ الرحلة بعد نهاية آخر يوم عمل؛ نظرا لأن القيادة ليلا تتطلب التركيز الكامل وسرعان ما يتعرض السائق للإجهاد والتعب.

فترات الراحة: بغض النظر عن الوجهة السياحية، التي يقصدها المرء، ينبغي ألا تزيد فترة قيادة السيارة عن 5 ساعات في اليوم. وينصح نادي سيارات "أوروبا" بضرورة أخذ فترات راحة بصورة منتظمة، وخاصة عند اصطحاب الأطفال بالسيارة، كما ينبغي أداء بعض التمارين والحركات البدنية عند التوقف في أماكن الاستراحة لتجنب التوتر والحفاظ على اللياقة البدنية، ومن الأفضل أن يتم صف السيارة للانتظار في أماكن ظليلة حتى لا ترتفع درجة الحرارة بمقصورة السيارة بشدة.

وينصح نادي سيارات أوروبا بتغطية لوحة القيادة بقطعة قماش بلون فاتح، وإذا كانت هناك منطقة لعب للأطفال في مكان الاستراحة، فإنه يمكن للأطفال الانطلاق واللعب. وبدلا من ذلك تنصح مجلة السفر "Kidsaway" عبر الإنترنت بممارسة لعبة قفز الحبل أو تويست مطاطي، والتي لا تشغل مساحة في حقائب الأمتعة، أثناء التوقف في أماكن الاستراحة، في حين أن ألعاب الكرة قد تشكل خطورة على الأطفال أثناء الرحلات بالسيارة.

الماء والفاكهة: أشار الخبراء الألمان إلى أنه من الأفضل عدم الانطلاق في الرحلة بالسيارة والمعدة خاوية أو ممتلئة تماما؛ لأن ذلك يساعد في تجنب الإصابة بدوار السفر والشعور بالغثيان، ومن الأفضل اصطحاب شرائح من الخضروات والفاكهة أثناء السفر بالسيارة مع شرب الكثير من الماء أو الشاي.

وعند الشعور بعدم الارتياح يمكن التركيز على نقطة غير متحركة في الأفق، وهو ما يساعد على تهدئة المعدة مرة أخرى، وتحسبا لحالات الدوار والغثيان فإنه يجب اصطحاب أكياس بلاستيكية ومناشف ورقية في حقائب اليد، ويتعين على قائد السيارة عدم تناول المأكولات أو المشروبات أثناء القيادة، حتى ينصب تركيزه بالكامل على متابعة أحوال المرور والطريق من حوله.

الملابس المناسبة: عند قيادة السيارة لفترة طويلة يجب الحرص على ارتداء الملابس المناسبة لكي ينعم المرء بالراحة أثناء السفر، وتعتبر الملابس القطنية الفضفاضة من الخيارات المثالية لقدرتها الكبيرة على امتصاص العرق وتهويتها الجيدة.

وينصح نادي السيارات ADAC الألماني بضرورة الاستعداد لدرجات الحرارة المختلفة، مثل الاضطرار للتوقف في التكدسات المرورية تحت أشعة الشمس الحارقة، علاوة على أنه يجب اصطحاب قطع ملابس إضافية في مقصورة القيادة تحسبا لحدوث أي ضرر من الرضع أو سكب المشروبات.

وسائل الترفيه: يمكن التخلص من أجواء الملل أثناء الرحلات الطويلة بالسيارة من خلال الاستماع إلى الراديو أو الكتب الصوتية أو الموسيقى أو ألعاب التخمين الشائعة، والتي تعمل على خلق أجواء ممتعة أثناء السفر.

ويمكن للأطفال الصغار اصطحاب ألعاب لوحية مغناطيسية صغيرة لاستعمالها أثناء السفر، وينصح الخبراء أيضا بالنظر من نوافذ السيارة حتى أثناء اللعب، حتى لا يتعرض المرء للدوار والغثيان، ومن الأفضل عدم القراءة أو مطالعة الكتب المصورة أثناء السفر بالسيارة.

تكييف الهواء: ينصح نادي سيارات "أوروبا" بعدم ضبط مكيف الهواء بالسيارة على درجة منخفضة للغاية، ويجب ألا يزيد الفرق بين درجة الحرارة في مقصورة السيارة ودرجة الحرارة الخارجية عن 6 درجات، حتى لا تتعرض الدورة الدموية لإجهاد شديد عند النزول من السيارة، ولتجنب الإصابة بنزلات البرد وتيبس الرقبة، علاوة على أنه ينبغي عدم توجيه تيار الهواء إلى أجزاء الجسم مباشرة.

التخطيط الذكي: ينصح نادي السيارات ADAC باتباع التخطيط الذكي للرحلة، والذي يحول الرحلات الطويلة بالسيارة مع اصطحاب أطفال إلى أجواء ممتعة، فمثلا يمكن الانطلاق بالسيارة في تمام التاسعة صباحا بعد تناول إفطار مريح، ومن الأفضل أن يتم إعداد الحقائب وأغراض السفر في مساء اليوم السابق، ومع حلول الساعة العاشرة والنصف يمكن التوقف في أول استراحة وتناول بعض المرطبات، ومع حلول الساعة 11:30 يمكن التوقف في مكان استراحة يكون به منطقة لألعاب الأطفال، ثم تناول طعام الغذاء والتنزه سيرا على الأقدام لبعض الوقت.

وفي تمام الساعة 14:00 يتم مواصلة الرحلة مع قيلولة للصغار، ومع حلول الساعة 16:00 يمكن الخروج من الطريق السريع ومشاهدة بعض المعالم السياحية في المنطقة القريبة مع التنزه لبعض الوقت، وفي تمام الساعة 17:00 تبدأ المرحلة الأخيرة في الرحلة حتى الوصول إلى الوجهة السياحية المستهدفة في تمام الساعة 18:30.