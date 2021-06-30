علاء الغطريفي: التنميط في الإعلام يقلل من قيمة المرأة.. والنساء لديهن قدرة كبيرة على التحمل في الع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:‏

أقامت منظمة بلان الدولية اليوم، الثلاثاء، مائدة مستديرة لمناقشة دور الإعلام في ‏التوعية والدفع بتمكين النساء والفتيات، بمشاركة عدد من الخبراء والإعلاميين ‏ورؤساء تحرير وأعضاء مجلس شيوخ وباحثين في مجال التنمية والتنوع ‏الاجتماعي‎.‎

وفي الجلسة التحليلية حول تمكين النساء والفتيات في الإعلام، قال علاء الغطريفي، ‏رئيس التحرير التنفيذي بمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إننا بحاجة إلى الحديث عن ‏تمكين الإعلام أولًا قبل تمكين المرأة به، وإذا حدث، فسيكون هذا مسألة مهمة، حيث ‏إن تحديد الأولويات أمر مهم‎.‎

وأضاف الغطريفي: "أنزعج من تنميط المرأة، وذلك ‏نتيجة اعتماد نمطي لتقديم المحتوى"، منتقدًا التوصيفات القائمة لبعض قضايا المرأة، ‏كقوالب مثل "فتاة المعادي".‏

وتابع رئيس التحرير التنفيذي بمؤسسة أونا للصحافة والإعلام: "قضايا كثيرة تفسد ‏بسبب أن هذا ما يحتاج إليه المتلقي، حتى غرق الإعلام في الدعاية والتسلية، رغم ‏وجود قضايا مهمة، فمن دوره مثلاً التعليم والتثقيف"، منوهًا إلى أن من مهام ‏الإعلام أيضًا تسهيل صناعة القرارات‎.‎

وأكد أن المرأة حتى وإن كان لديها أعباء، فهي مسؤولة وجديرة بما تلتزم به من ‏مهام، وأن النساء لديهن قدرة كبيرة على التحمل في العمل، والنماذج كثيرة‎.‎

وأوصى الغطريفي في ختام كلمته بالمائدة المستديرة بأن تلعب الهيئات المنظمة ‏للإعلام أدوارها الحقيقية فيما يخص تمكين المرأة وضبط الأداء في مخالفات جرائم ‏التمييز والانتهاكات‎.‎

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كانت الندوة بحضور عدد من الإعلاميين والناقدين، أبرزهم الإعلامي عماد الدين ‏حسن، رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي محمد الهواري، مدير تحرير ‏المصري اليوم، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب ‏الوافدين والأجانب بجامعة الأزهر، والناقدة الفنية حنان شومان، وعلاء الغطريفي، ‏رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام.‏​