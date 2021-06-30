علاء الغطريفي: التنميط في الإعلام يقلل من قيمة المرأة.. والنساء لديهن قدرة كبيرة على التحمل في الع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:
أقامت منظمة بلان الدولية اليوم، الثلاثاء، مائدة مستديرة لمناقشة دور الإعلام في التوعية والدفع بتمكين النساء والفتيات، بمشاركة عدد من الخبراء والإعلاميين ورؤساء تحرير وأعضاء مجلس شيوخ وباحثين في مجال التنمية والتنوع الاجتماعي.
وفي الجلسة التحليلية حول تمكين النساء والفتيات في الإعلام، قال علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي بمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إننا بحاجة إلى الحديث عن تمكين الإعلام أولًا قبل تمكين المرأة به، وإذا حدث، فسيكون هذا مسألة مهمة، حيث إن تحديد الأولويات أمر مهم.
وأضاف الغطريفي: "أنزعج من تنميط المرأة، وذلك نتيجة اعتماد نمطي لتقديم المحتوى"، منتقدًا التوصيفات القائمة لبعض قضايا المرأة، كقوالب مثل "فتاة المعادي".
وتابع رئيس التحرير التنفيذي بمؤسسة أونا للصحافة والإعلام: "قضايا كثيرة تفسد بسبب أن هذا ما يحتاج إليه المتلقي، حتى غرق الإعلام في الدعاية والتسلية، رغم وجود قضايا مهمة، فمن دوره مثلاً التعليم والتثقيف"، منوهًا إلى أن من مهام الإعلام أيضًا تسهيل صناعة القرارات.
وأكد أن المرأة حتى وإن كان لديها أعباء، فهي مسؤولة وجديرة بما تلتزم به من مهام، وأن النساء لديهن قدرة كبيرة على التحمل في العمل، والنماذج كثيرة.
وأوصى الغطريفي في ختام كلمته بالمائدة المستديرة بأن تلعب الهيئات المنظمة للإعلام أدوارها الحقيقية فيما يخص تمكين المرأة وضبط الأداء في مخالفات جرائم التمييز والانتهاكات.
كانت الندوة بحضور عدد من الإعلاميين والناقدين، أبرزهم الإعلامي عماد الدين حسن، رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي محمد الهواري، مدير تحرير المصري اليوم، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بجامعة الأزهر، والناقدة الفنية حنان شومان، وعلاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام.