الامارات | «الثنائي الأسطوري المشاغب» في ضيافة «ابن بطوطة» بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الثنائي الأسطوري المشاغب» في ضيافة «ابن بطوطة» بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف ابن بطوطة مول في دبي، عن أنه سيرحب خلال مفاجآت صيف دبي التي تنطلق دورتها الجديدة غداً، بزوّاره، في عالم الثنائي الأسطوري المشاغب «توم آند جيري» من خلال ركن «فعالية توم آند جيري تشيز تاون».

وأشار المركز التجاري إلى أن «هذه الرسوم المتحركة التي تصدّرت أعلى نسب مشاهدة الأفلام الكرتونية في دولة الإمارت، ستضفي تجربة مميزة على أجواء المرح في دبي من الأول حتى 30 يوليو المقبل، وستتضمن أنشطة يومية تمتد من 12 ظهراً حتى 9:30 مساء».

وينظم ابن بطوطة مول الفعالية بالتعاون مع شركة «وارنر براذرز». وسيتمكن الزوار من استعادة أجمل ذكريات طفولتهم من خلال التعاون بين «وارنر براذرز للمنتجات الاستهلاكية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» ووكيلها الحصري في الشرق الأوسط «شوتنج ستارز» و«إيفنت بوكس».

وستوفر «تشيز تاون» في ردهة الهند في ابن بطوطة مول، تجربة تفاعلية لجميع محبي «توم آند جيري» من خلال عرض تاريخ وتطور هذه الرسوم المتحركة الشهيرة من خلال الأعمال الفنية الأصلية والمنحوتات والتعرّف عن كثب على شخصيتي توم وجيري، بالإضافة إلى الحصول على فرصة لالتقاط الصور والاستمتاع بالأداء الموسيقي المباشر.

وستعرض مقاطع فيديو من «توم آند جيري» على شاشة كبيرة، بينما تقوم أوركسترا مصغّرة بعزف الموسيقى مباشرة، إلى جانب المؤثرات الصوتية للرسوم المتحركة الشهيرة عبر ستة عروض يومية.

وقال مدير عام «ابن بطوطة»، مايكل بيفرلي: «نحن متحمسون للغاية للشراكة مع ورنر براذرز من خلال استضافة فعالية توم آند جيري خلال مفاجآت صيف دبي، إذ ستتمكن العائلات من قضاء المزيد من الوقت معاً، والاستمتاع بالعطلة الصيفية». وأضاف «نتطلع خلال هذه الأوقات الاحتفالية، إلى الترحيب بالزوار والسائحين، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض المباشرة والترفيه داخل المركز، وعروض التسوق طوال فصل الصيف».

من جهته، قال نائب رئيس أسواق الوكلاء في شركة «وارنر براذرز للمنتجات الاستهلاكية الشرق الأوسط»، فرانسوا سيمونيتا: إن «الرغبة الكبيرة في مشاهدة توم آند جيري، واحدة من علاماتنا التي تتخطى حدود الزمن والمفضّلة حقاً، تثبت أن (الصديقين العدوين) القط والفأر يحصدان إعجاب الجمهور من مختلف الأعمار. ونحن متحمسون للشراكة مع ابن بطوطة مول وشوتنج ستارز و(إيفنت بوكس) من أجل تقديم تجربة فريدة من نوعها من خلال (توم آند جيري تشيز تاون) في دولة الإمارات».

ويُعد الثنائي توم آند جيري الحائز جائزة الأوسكار سبع مرات، من بين أبرز الشخصيات المفضلة عند الأطفال والبالغين على حدّ سواء، إذ تربت على هذا الثنائي أجيال عديدة.

معرض فني

بإمكان زوار ابن بطوطة، التجول في عالم توم آند جيري والاستمتاع بخوض تجربة العديد من المجالات كما تظهر في الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى معرض مصغّر ومعرض فني.

كما ستتاح للزوّار فرصة لقاء وتحية توم وجيري في كل عطلة نهاية أسبوع.

مايكل بيفرلي:

• «المفاجآت ستزين المركز بمجموعة متنوعة من العروض المباشرة والترفيه».

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