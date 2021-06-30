الامارات | صحة.. 5 نصائح من عالم اليوغا لمواجهة حرارة الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. 5 نصائح من عالم اليوغا لمواجهة حرارة الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبير في التمارين الجماعية أن ممارسة اليوغا لا يقتصر دورها على الحصول على الراحة فقط، ولكنها تعد أيضاً من التمارين المثالية للمساعدة في دعم الجسم والعقل لمواجهة حرارة الصيف.

وأوضح كبير مدربي التمارين الجماعية في فيتنس فيرست ريو نونغا، أن ممارسة اليوغا أثناء الطقس الأكثر دفئاً مفيدة للغاية للجسم، بالمقارنة مع أشهر الشتاء، إذ يسمح الطقس الدافئ بالحصول على فيتامين د بشكل طبيعي؛ ويساعد هذا الفيتامين في تجديد الجسم والحفاظ على وظيفة المناعة الجيدة وصحة القلب، مضيفاً أن فيتامين (د) يمكن أن يساعد أيضاً في إرخاء العضلات، التي يمكن أن تزيد من مرونة الجسم.

وتابع «عند ممارسة اليوغا في أشهر الصيف، من المهم الحفاظ على برودة الجسم، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال مجموعة متنوعة من حركات اليوغا».

وقدم ريو نونغا وضعيات لليوغا، والتي يمكن أن تساعد في إرسال موجات مهدئة عبر الجهاز العصبي، كما تساعد الجسم في المحاولات التي يقوم بها للتنظيم الذاتي والحفاظ على اللياقة.

1- تحية القمر

عبارة عن سلسلة من الوضعيات التي يتم تنفيذها في تسلسل معين. وتعمل هذه السلسلة من الحركات على تحقيق التناغم بين التنفس والحركة، وتضع الشخص في حالة من التأمل.

وكتمرين تحية الشمس المعروف في اليوغا، تنسّق كل وضعية في هذا التمرين مع التنفس، ولكن على عكس تحية الشمس، الذي يركز على تدفئة وتحفيز الجسم، فإن تحية القمر تسهم في تبريد وتهدئة الجسم، وأيضاً للتمرين دور كبير في تهدئة العقل، وتعزيز الوعي، وهو مفيد عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة وتحتاج للهدوء.

2- انحناء الظهر

يمكن أن تبدو وضعية انحناء الظهر صعبة، والجزء الأصعب كونه معاكساً للطريقة الطبيعية التي نحرك بها أجسامنا، فنحن نميل إلى الأمام بينما تأخذك هذه الوضعية في الاتجاه المعاكس، لكن يمكن تنفيذها بوضع مسند لدعم الظهر.

3- الوقوف بالاستناد إلى الكتف

يساعد هذا التمرين في تمديد الرقبة والكتفين ويقوي الساقين وعضلات الأرداف الداخلية، والذراعين، وعضلات البطن. كما يحفز عمل أعضاء البطن والغدة الدرقية، ويساعد على الهضم وتنظيم الهرمونات، وهو مفيد للذين يعانون القلق والتوتر والاكتئاب بدرجة معتدلة.

ويجب على من يعاني أي شكل من أشكال إصابات الرقبة الحذر عند ممارسة هذا التمرين، واستخدام مسند مخصص لدعم أسفل الكتفين وحماية العمود الفقري العنقي.

4- ثني الجسم نحو الأمام أثناء الجلوس

يعمل هذا التمرين على الهدوء والاسترخاء ويمكن أن يساعد أيضا في تخفيف حالات التوتر، والقلق، والأرق، والصداع، والاكتئاب بدرجة معتدلة.

أما بدنياً فيساعد هذا التمرين في مرونة العمود الفقري، والكتفين، وأوتار الركبة، ويحفز الأعضاء الداخلية، ويمكنه أيضا تحسين الهضم.

5- الالتواء أثناء التمدد على الأرض

يساعد هذا التمرين على جعل الانتقال من حالة اليانغ (التدريب) إلى حالة الين (وضعية الاسترخاء) أو ما يعرف بالشافاسانا، سلساً.

ويعد هذا التمرين مهدئاً ويساعد على التنفس بشكل بطيء، وهو تمرين علاجي.

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