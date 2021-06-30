الامارات | «إثراء» يوسّع باب التسجيل في الجائزة

شكرا لقرائتكم خبر عن «إثراء» يوسّع باب التسجيل في الجائزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) عن فتح باب التقديم لجائزة «إثراء للفنون» لعام 2021 في دورتها الرابعة.

واستهدفت الجائزة في نسخها السابقة الفنّانين المعاصرين السعوديين والمقيمين في السعودية. وتأتي النسخة الرابعة من الجائزة التي ينظمها مركز «إثراء» بالشراكة مع مؤسسة ثنائيات الدرعية؛ لتتيح الفرصة لمشاركة الفنانين من 22 دولة عربية في الجائزة، إذ ستقيّم مجموعة من المختصين المحليين والعالميين المقترحات المقدمة، وتقديم الدعم المادي لإنشاء عمل فنيّ فرديّ يعرض على جمهور عالمي.

يُشار إلى أن مركز إثراء يضم متحفاً مكوناً من خمس صالات عرض مخصّصة للفن الحديث والمعاصر والتراث السعودي والفن الإسلامي والتاريخ الطبيعي لشبه الجزيرة العربية.

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