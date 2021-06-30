الامارات | صحة.. 20دقيقة في الطبيعة يومياً.. تخفض ضغط الدم والتوتر أيضاً

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. 20دقيقة في الطبيعة يومياً.. تخفض ضغط الدم والتوتر أيضاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح أخصائي الطب الباطني البروفيسور الألماني أندرياس ميكالسين بالحرص على التنزه في أحضان الطبيعة، مشيراً إلى فوائد التنزه الكثيرة بالنسبة للجسد والنفس على حد سواء.

وأوضح أن نتائج دراسة كندية أظهرت أن التنزه في أحضان الطبيعة لمدة 20 دقيقة يتمتع بتأثير إيجابي على الصحة؛ حيث يهدأ النبض وينخفض ضغط الدم ومستوى التوتر، بينما يتم تنشيط جهاز المناعة.

وأثبتت الدراسات أن سكان المدن يتعاطون مع التوتر النفسي بصورة سيئة مقارنة بسكان الريف؛ إذ يرتفع لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب والفُصام (الشيزوفرينيا) واضطرابات الخوف والقلق.

وبالنسبة للأطفال، فإن الدراسات أظهرت أن التنزه في أحضان الطبيعة يسهم في التخفيف من حدة المتاعب لدى الأطفال المصابين بفرط النشاط ونقص الانتباه.

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