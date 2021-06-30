الامارات | «شويفات الصفوح» تحتفي بخريجي دفعة «التحدي» في أوبرا دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «شويفات الصفوح» تحتفي بخريجي دفعة «التحدي» في أوبرا دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط التزام بالإجراءات الاحترازية، احتفلت مدرسة الشويفات الدولية في دبي - الصفوح، أخيراً، بتخريج دفعة جديدة من طلبة الصف الـ12 دفعة عام 2021 في قاعة أوبرا دبي.

وحرصاً على السلامة والتزاماً بالتعليمات، نظم الحفل على فترتين لتخفيف عدد الحضور، وتحقيق التباعد بالشكل الأمثل.

وحضر الحفل مدير مركز شرطة البرشاء، العميد عبدالرحيم بن شفيع، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية للمدرسة، وأولياء أمور الطلبة.

وهنأ نائب رئيس مؤسسة سابس، فيكتور سعد، الطلبة على اجتيازهم التحدي الكبير الذي واجهوه هذا العام، معرباً عن أمنياته لهم بمستقبل أفضل.

وتناوب على إلقاء كلمات الحفل عدد من الطلبة، شكروا خلالها إدارة المدرسة وطاقمها التدريسي على صبرهم وجهدهم في سبيل نشر نور المعرفة، وزرع روح تحمل المسؤولية حتى يكملوا طريقهم نحو مستقبل زاهر.

وأشاد مدير المدرسة هشام حسن بروح الإصرار التي أوصلت الطلبة إلى طريق النجاح رغم الصعاب التي واجهتها هذه الدفعة بسبب الظروف.

واختتم الحفل بعرض فيديو لأجمل لحظات الطلبة في آخر يوم لهم بالمدرسة، إذ اختلطت الابتسامات بدموع الفرح.

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