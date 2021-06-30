الامارات | تعاون بين جامعة الإمارات و«اللوفر أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعة الإمارات و«اللوفر أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت جامعة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون مع متحف اللوفر-أبوظبي، بهدف تبادل المعارف والخبرات العلمية والعملية بين الجانبين.

تم توقيع الاتفاقية خلال استقبال المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، وفداً من المتحف لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية في الجامعة وكبار العاملين في المتحف.

وقال عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الدكتور حسن النابودة، إن الكلية بما تضمه من تخصصات أكاديمية نوعية تحرص على بناء برامج مشتركة مع متحف اللوفر بما له من مكانة عالمية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، والعمل على إعداد مشروعات وأنشطة علمية وعملية من خلال تنظيم الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات المشتركة وتدريب الطلبة والموظفين وبناء برامج مشتركة في برامج الدراسات العليا المتعلقة بمجالات الآثار في دولة الإمارات.

بينما أكد مدير المتحف مانويل بارنيه، أهمية التعاون مع جامعة الإمارات التي تُعد الأعلى تصنيفاً على مستوى الدولة، خصوصاً في المشاركات البحثية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يخلق فرصاً حقيقية لتمكين الشباب.

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