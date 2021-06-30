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الامارات | يقود سيارته منذ 34 عاماً دون رخصة في ألمانيا

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شتامباخ (ألمانيا) ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن يقود سيارته منذ 34 عاماً دون رخصة في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشفت الشرطة الألمانية رجلاً تمكن من قيادة سيارته على مدار 34 عاماً، من دون رخصة قيادة.

وأوضحت الشرطة الألمانية، أمس، أنها فتشت الرجل الذي تجاوز حدود السرعة، لتكتشف أنه لا يملك رخصة قيادة سارية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأضافت الشرطة أن الرجل (69 عاماً)، فقَد رخصة القيادة في عام 1987، ومنذ ذلك الحين يقود السيارة من دون رخصة.

وبعد تفتيش الرجل في مدينة شتامباخ بولاية بافاريا، جنوب ألمانيا، في 16 يونيو الجاري، أقيمت دعوى ضده بتهمة القيادة من دون رخصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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