5 أطعمة يمكن أن تسبب التهاب المفاصل دون أن تدرك.. أبرزها اللحوم الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

التهاب المفاصل هو حالة شائعة تسبب الألم والالتهاب، والتي يعاني منها ملايين الأشخاص على مستوى العالم، وعلى الرغم من عدم وجود علاج لها، إلا أنه يمكنك تخفيف الأعراض عن طريق تجنب بعض الأطعمة، ذلك لأن بعض الأطعمة لها خصائص التهابية قد تجعل آلام التهاب المفاصل تتفاقم أو تسوء، وفق ما ذكر موقع express.

كما تشرح هارفارد هيلث، "اختر الأطعمة المناسبة المضادة للالتهابات، وقد تكون قادرًا على تقليل خطر إصابتك بالمرض.. اختر العناصر الخطأ باستمرار، ويمكنك تسريع عملية المرض الالتهابي."

وفقًا للهيئة الصحية، يجب أن تحاول تجنب أو الحد من هذه الأطعمة قدر الإمكان، وهي:

-الكربوهيدرات المكررة ، مثل الخبز الأبيض والمعجنات

-البطاطس المقلية والأطعمة المقلية الأخرى

-المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر

-اللحوم الحمراء (البرغر وشرائح اللحم) واللحوم المصنعة (النقانق والسجق)

-السمن

وثبت أن بعض الأطعمة تحارب الالتهابات وتقوي العظام وتقوي جهاز المناعة، فيمكن أن يساعد تناول الأسماك في درء الالتهاب، فتشرح مؤسسة التهاب المفاصل: "لأن أنواعًا معينة من الأسماك مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية المقاومة للالتهابات".

وفقًا لهيئة الصحة، يوصي الخبراء بما لا يقل عن ثلاث إلى أربع أونصات من السمك مرتين في الأسبوع، فتعتبر الأسماك الزيتية عنصرًا رئيسيًا في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، والذي ثبت أنه يمنح فوائد مباشرة لإدارة التهاب المفاصل.

وتؤكد الدراسات أن تناول الأطعمة الشائعة كجزء من حمية البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يساعد في التهاب المفاصل عن طريق الحد من الالتهاب.

النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط غني بشكل عام بالفواكه والخضروات والأسماك والمكسرات والفاصوليا ولكنه يحتوي على القليل من الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة، والمكسرات مكون رئيسي آخر في النظام الغذائي مفيد لالتهاب المفاصل.

توضح مؤسسة التهاب المفاصل: "المكسرات مليئة بالدهون الأحادية غير المشبعة المقاومة للالتهابات"، وبحسب الهيئة الصحية فإن أفضل المصادر هي الجوز والصنوبر والفستق واللوز.

بالإضافة إلى الأكل الصحي، يجب عليك أيضًا ممارسة نشاط بدني منتظم، وإذا كان التهاب المفاصل لديك مؤلمًا ، فقد لا تشعر بالرغبة في ممارسة الرياضة، ومع ذلك ، فإن النشاط يمكن أن يساعد في تقليل الألم والوقاية منه"، فيؤدي التمرين المنتظم أيضًا إلى ما يلي:

-تحسين نطاق حركتك وحركة المفاصل

-زيادة قوة العضلات

-تقليل التيبس

-تعزيز طاقتك.