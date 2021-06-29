4 أضرار لشرب الماء البارد في الصيف.. وإليك فوائد "الدافئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - نور جمال

يتكون جسم الشخص البالغ من 50٪ إلى 60٪ من الماء، هذا السائل حيوي لصحتنا، ومن الأهمية بمكان أن يعمل الجسم بشكل صحيح، لكن كيف تشربه باردًا أم دافئًا، وأيهما أفضل؟

يميل معظمنا إلى اختيار كوب من الماء البارد، خاصة أثناء الطقس الحار، حيث يكون طعمه أفضل وأكثر انتعاشًا، ولكن في الواقع، ثبت أن الماء الدافئ أكثر فائدة لصحتنا.

لقد جمعنا لكم جميع إيجابيات وسلبيات شرب الماء الدافئ والبارد وذلك وفقا لما ورد بموقع "Brightside".

أولاً- أضرار الماء البارد:

1- يسبب صعوبة في الهضم:

عندما تستهلك الماء البارد، تتقلص الأوعية الدموية، ما يعيق قدراتك الهضمية، وقد يؤدي إلى اضطرابات في المعدة وآلام في البطن وإمساك.

2- تستنزف الطاقة:

يستخدم جسمك طاقة إضافية لتسخين الماء البارد للوصول إلى متوسط درجة الحرارة، لهذا السبب لا يجب أن تشرب الماء المثلج إلا إذا كنت تشعر بالإرهاق وعدم القدرة على إكمال مهامك اليومية.

3- يبطئ معدل ضربات القلب:

قد يؤدي شرب الماء البارد إلى انخفاض معدل ضربات القلب، إنه يحفز العصب المبهم، والذي يشكل جزءًا مهمًا من الجهاز العصبي المستقل للجسم، تعمل درجة حرارة الماء المنخفضة كمحفز للعصب المبهم لخفض معدل ضربات القلب.

4- يخلق المخاط في جسمك:

يؤدي شرب الماء البارد إلى تمدد المخاط في جسمك، يتدهور نظام المناعة لديك وقد يؤدي إلى العديد من الظروف غير السارة، من سيلان الأنف إلى الأمراض الخطيرة.

ثانيا- فوائد الماء دافئ:

الماء الدافئ هو 80 درجة فهرنهايت (26 درجة مئوية) إلى 106 درجة فهرنهايت (41 درجة مئوية)، في العادة، لا نميل إلى شربه بهذه الطريقة، لأننا نفضل شرب القهوة أو الشاي في درجة الحرارة هذه، لكن في الواقع هناك فوائد عديدة لشرب الماء الدافئ.

1- يزيل سموم جسمك:

يساعدك شرب الماء الدافئ، خاصة في الصباح، على التخلص من السموم الموجودة في جسمك والتي يمكن أن تسهم في العديد من الأمراض، للحصول على تأثير أقوى.

أضف شريحة من الليمون إلى الماء الدافئ، "فيتامين ج" سوف ينعش الخلايا، بينما الماء الدافئ يزيل السموم من جسمك.

2- يحارب الألم:

ثبت أن الماء الدافئ يخفف الآلام التي تسببها الدورة الشهرية والصداع، ويزيد من الدورة الدموية ويحسن تدفق الدم.

إذا كنت تعانين من تقلصات، يجب عليك أيضًا شرب الماء الدافئ، حيث سيساعد ذلك على استرخاء العضلات المتشنجة.

3- يقلل من مستوى التوتر:

إنه ليس مجرد حمام ساخن يمكن أن يذوب التوتر، جرب شرب كوب من الماء الدافئ عندما تشعر بالتوتر، سوف يساعد الجهاز العصبي المركزي على العمل بشكل صحيح، الكورتيزول هو أحد هرمونات التوتر ويزيد الجفاف من مستواه، البقاء رطبًا يجعلك أكثر مقاومة للتوتر.

4- يساعد على إنقاص الوزن:

يمكن أن يساعدك شرب أي ماء على إنقاص الوزن، ولكن إذا شربت الماء الدافئ، فسيتم تنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك بشكل كامل، يزيد الماء الدافئ من درجة حرارة الجسم وبينما يحاول جسمك تعويض الاختلاف في درجات الحرارة، تبدأ السعرات الحرارية في الاحتراق.

5- يحسن الدورة الدموية:

من المعروف أن الماء البارد يغلق عروقك بينما يساعد الماء الدافئ على تدفق الدم بحرية، من المعروف أن تدفق الدم الصحي يؤثر على العديد من جوانب الجسم، من ضغط الدم إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

6- يساعد على الهضم:

يعاني الكثير منا من مشاكل عند الذهاب إلى المرحاض عندما تكون حركة الأمعاء قليلة أو معدومة، يعتبر الجفاف من أكثر أسباب الإمساك شيوعًا، لذا فإن الماء بشكل عام يحفز حركة الأمعاء، ثبت أن الماء الدافئ أكثر فاعلية في تحسين لحظة الأمعاء.

7- يوقف الشيخوخة المبكرة:

الشيخوخة المبكرة هي واحدة من أسوأ الكوابيس بالنسبة للمرأة، علاوة على ذلك، فإن الوجود المتزايد للسموم في جسم المرأة يمكن أن يجعل هذا الكابوس حقيقة، يمكن أن يساعد الماء الدافئ جسمك في التخلص من السموم.