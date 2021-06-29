7 أشياء خطيرة قد تحدث لك إذا كتمت العطس.. احذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يجعلك جسمك تعطس عندما يشعر بشيء في أنفك لا ينبغي أن يكون موجودا، ويمكن أن يشمل ذلك البكتيريا أو الأوساخ أو الغبار أو العفن أو حبوب اللقاح أو الدخان، وقد تشعر بالدغدغة أو عدم الراحة في أنفك، وبعد فترة وجيزة ستعطس.

يساعد العطس في منعك من الإصابة بالمرض أو الإصابة بسبب الأنواع المختلفة من الأشياء التي قد تدخل في أنفك، ويقول العلماء إنه يساعد في "إعادة ضبط" أنفك إلى وضعها الطبيعي.

وقد تميل إلى كتم العطس في مكان مزدحم أو عند التحدث إلى شخص آخر، أو في المواقف الأخرى التي يبدو فيها الاضطرار إلى العطس غير مناسب.

لكن تشير الأبحاث إلى أن كتم العطس قد يكون خطيرًا على صحتك، وفي بعض الأحيان يسبب مضاعفات خطيرة، نوردها لكم وفقا لموقع "healthline" المعني بالصحة.

والعطس نشاط قوي: يمكن أن يدفع قطرات من المخاط من أنفك بمعدل يصل إلى 100 ميل في الساعة.

لماذا هو قويا؟ الأمر كله يتعلق بالضغط. عندما تعطس، ينتج جسمك ضغطًا في جهازك التنفسي، يشمل ذلك الجيوب الأنفية وتجويف الأنف وأسفل الحلق وصولاً إلى رئتيك.

يؤدي كتم العطس إلى زيادة الضغط داخل الجهاز التنفسي بشكل كبير إلى مستوى يتراوح بين 5 إلى 24 ضعفًا ناتجًا عن العطس نفسه.

يقول الخبراء إن الضغط الإضافي داخل جسمك يمكن أن يسبب إصابات محتملة، والتي يمكن أن تكون خطيرة. بعض هذه الإصابات تشمل:

تمزق طبلة الأذن

عندما تحتفظ بالضغط المرتفع الذي يتراكم في جهازك التنفسي قبل العطس، فإنك ترسل بعض الهواء إلى أذنيك.

يمر هذا الهواء المضغوط في أنبوب في كل من أذنيك التي تتصل بالأذن الوسطى وطبلة الأذن، تسمى قناة استاكيوس.

يقول الخبراء إنه من الممكن أن يتسبب الضغط في تمزق طبلة الأذن (أو حتى كلا طبلة الأذن) والتسبب في فقدان السمع. تلتئم معظم تمزق طبلة الأذن دون علاج في غضون أسابيع قليلة، على الرغم من الحاجة إلى الجراحة في بعض الحالات.

عدوى الأذن الوسطى

يساعد العطس على تنظيف أنفك من أي أشياء لا ينبغي أن تكون هناك. يتضمن البكتيريا، ويمكن أن تؤدي إعادة توجيه الهواء إلى أذنيك من الممرات الأنفية إلى نقل البكتيريا أو المخاط المصاب إلى الأذن الوسطى، ما يتسبب في حدوث عدوى.

غالبًا ما تكون هذه الالتهابات مؤلمة جدًا. أحيانًا ما تزول التهابات الأذن الوسطى دون علاج، ولكن في حالات أخرى تكون هناك حاجة للمضادات الحيوية.

تلف الأوعية الدموية في العين أو الأنف أو طبلة الأذن

في حين أنه نادر الحدوث، لكن من الممكن أن تتلف الأوعية الدموية في عينيك أو أنفك أو طبلة الأذن عند العطس.

يمكن أن يتسبب الضغط المتزايد الناتج عن العطس في ضغط الأوعية الدموية في الممرات الأنفية وانفجارها، وعادة ما تسبب هذه الإصابة أضرارًا سطحية في مظهرك، مثل احمرار عينيك أو أنفك.

إصابة الحجاب الحاجز

الحجاب الحاجز هو الجزء العضلي من صدرك فوق بطنك. في حين أن هذه الإصابات نادرة، فقد لاحظ الأطباء حالات من احتباس الهواء المضغوط في الحجاب الحاجز، ما يؤدي إلى انهيار الرئتين لدى الأشخاص الذين يحاولون الإمساك بعطسهم.

هذه إصابة تهدد الحياة وتتطلب دخول المستشفى على الفور. بشكل أكثر شيوعًا، قد تشعر بألم في صدرك بعد العطس بسبب ضغط الهواء الإضافي.

تمدد الأوعية الدموية

وفقًا للخبراء، فإن الضغط الناجم عن العطس يمكن أن يؤدي إلى تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وهذه إصابة تهدد الحياة ويمكن أن تؤدي إلى نزيف في الجمجمة حول الدماغ.

تلف الحلق

اكتشف الأطباء حالة واحدة على الأقل لشخص تمزق مؤخرة الحلق نتيجة كتم العطس.

تم الإبلاغ عن إصابة الرجل البالغ من العمر 34 عامًا والذي تعرض للإصابة بألم شديد، وكان بالكاد قادرًا على التحدث أو البلع.

قال إنه شعر بإحساس طقطقة في رقبته، والتي بدأت تنتفخ، بعد أن حاول كتم العطس بإغلاق فمه وقرص أنفه في نفس الوقت. هذه إصابة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.

كسور في الأضلاع

أبلغ بعض من كبار السن عن كسر في الضلوع نتيجة كتم العطس، لأنه يتسبب في دفع هواء عالي الضغط إلى رئتيك بقوة كبيرة.

هل يمكن أن يسبب كتم العطس نوبة قلبية؟

لن يتسبب في توقف قلبك، لكن قد يؤثر بشكل مؤقت على معدل ضربات قلبك.

هل يمكن أن تموت من كتم العطس؟

بينما لم نصادف حالات وفاة مبلّغ عنها لأشخاص يموتون بسبب العطس.

يمكن أن تكون بعض الإصابات الناتجة عن العطس خطيرة للغاية، مثل تمزق الأوعية الدموية الدماغية، وتمزق الحلق وانهيار الرئتين، وتمدد الأوعية الدموية الدماغية الممزقة.

هل يمكنك منع العطس دون حبسه؟

إذا شعرت بعطس قادم، فمن الممكن إيقافه قبل أن يتحول إلى عطس. تتضمن بعض الطرق لمنع العطس ما يلي:

علاج الحساسية الخاصة بك

حماية نفسك من التعرض للمهيجات المحمولة في الهواء

تجنب النظر مباشرة إلى الأضواء

تجنب الإفراط في الأكل.