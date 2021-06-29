الامارات | بريطاني يبيع سيارته لتسديد فاتورة لعبة إبنه الإلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطاني يبيع سيارته لتسديد فاتورة لعبة إبنه الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إضطر أب بريطاني إلى بيع سيارته الخاصة لتسديد فاتورة ابنه ( 7 أعوم)، الباهظة بعد ممارسته لعبة إلكترونية مدفوعة الأجر على هاتفه الذكي، بعدما وصلته فاتورة لعبة الفيديو التي بلغت 1300 جنيه إسترليني «1800 دولار»، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عن صحيفة «ذا صن البريطانية» .

ولم يدرك والده الأمر إلا بعدما وصله عبر البريد الإلكتروني 29 فاتورة متتالية تتراوح قيمتها من 2 إلى 100 جنيه إسترليني، نتيجة ممارسة لعبة «تدريب الوحش». ولأن المبلغ كان كبيرا على الأب وليس لديه سيولة مالية، اضطرب إلى بيع سيارته من طراز "تويوتا" لتسديد الفواتير.

وذكر والده المصدوم: «في البداية، كنت أفكر في أنني تعرضت للخداع. لم أعتقد مطلقا أنه سيكون من الممكن إنفاق هذا القدر الكبير من المال على لعبة للأطفال».

وكان الطفل يمارس اللعبة التي تقدم عرضا مجانيا لمدة ساعة، غير أنها تبدأ فيما بعد في احتساب الوقت بالمال.

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