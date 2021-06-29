الامارات | صور.. الأردن يطلق أول جهاز لتتبع الضب

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأردن يطلق أول جهاز لتتبع الضب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، أول جهاز تتبع حيوان الضب في المملكة، في محمية فيفا الطبيعية اليوم، ضمن برنامج حماية الضب المهدد والذي تنفذه الجمعية منذ العام 2014.

وقال باحث الدراسات الحيوانية في مركز مراقبة التنوع الحيوي المهندس عمر عابد، لصحيفة "الغد" أن إطلاق الجهاز هدفه تحديد نطاق التحرك لحيوان الضب ومناطق التغذية الخاصة به داخل المحمية وخلال المواسم المختلفة والتي تساهم وبشكل مباشر في فاعلية خطط الحماية والتفتيش داخل المحمية. وبين عابد أن الجمعية تنفذ برنامجا منذ العام 2014 لدراسة سلوك الضب وأنماط تحركه وتغذيته وتكاثره.

ويعتبر الضب من أكبر الزاحف النباتية (تتغذى على النباتات) في الأردن، حيث يتميز بجلدة الخشن والقاسي ورأسه مستدير وذيلة يحتوي على نتوءات قاسية شوكية الشكل، نشاطه نهاري ويعيش في جحور عميقة يحفرها بمخالب يصل عمقها العمودي الى ما يقارب المتر والامتداد الافقي 20 متر تقريبا.

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