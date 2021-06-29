كورونا اليوم: 5 حالات صحية قد تقلل مناعة اللقاح.. وهكذا يؤثر متغير دلتا بلس على متلقي التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

هكذا يؤثر متغير دلتا بلس على متلقي اللقاح

هل يمكن أن يؤثر متغير دلتا بلس الجديد على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

من المهم ملاحظة أن متغير دلتا بلس يمكن أن يؤثر على الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل وكذلك الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد أيضًا.

5 حالات صحية قد تقلل مناعة اللقاح

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا أن يظلوا حذرين، في حين أنه من المهم اتباع السلوك المناسب لـ كوفيد ، إلا أن بعض العوامل يمكن أن تقلل المناعة التي ينتجها اللقاح، وفقا لموقع timesofindia.

عمليات زرع الأعضاء، المصابون بالسرطان / الخاضعين للعلاج الكيميائي، فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، الذئبة وأمراض المناعة الذاتية الأخرى، الحالات المزمنة مثل أمراض القلب، وحالات ضعف الرئة، ومرض السكري.

لماذا يحذر الخبراء الأشخاص من تناول مسكنات الألم قبل الحصول على اللقاح

لا يُقترح استخدام المسكنات لمكافحة بعض أشكال الألم أو الالتهاب فقط بعد الحصول على اللقاح، ولكن خبراء الصحة يحذرون الناس بشكل متزايد من عدم تناول المسكنات قبل أن يتم تحديد موعد للحصول على اللقاح، نقول لك لماذا وفقا لموقع timesofindia.

على الرغم من أن لدينا أدلة محدودة تشير إلى أن تناول مسكنات الألم سيكون سيئًا قبل التطعيم، فقد لاحظت العديد من الأبحاث التي أجريت على مر السنين أن أنواعًا معينة من مسكنات الألم يمكن أن تتداخل مع عمل الجهاز المناعي – عندما يتم إعطاء اللقاح، فإنه يحفز الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة تؤدي بعد ذلك إلى بعض التفاعلات الالتهابية، والمعروفة أيضًا باسم الآثار الجانبية، ومن ثم، فإن استخدام المسكنات مسبقًا قد يثبط جهاز المناعة عن أداء عمله بشكل صحيح.