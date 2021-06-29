منها البصل.. 9 أطعمة صحية إذا تناولتها يوميا ستزيل السموم من الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يعيش معظم الناس في عالم يسير بخطى سريعة، ودائماً في عجلة من أمرهم، وبالكاد يكون لديهم وقت كافٍ لاتباع نظام غذائي صحي بعناية، نتيجة لذلك، نملأ أجسادنا بأطعمة تسبب الكثير من الضرر وتضغط على أعضائنا.

لهذا أعدنا قائمة بالأطعمة الصحية التي يمكنك دمجها بسهولة في نظامك الغذائي اليومي والتي ستزيل السموم بشكل طبيعي وتطهر جسمك من السموم التي نتعرض لها يوميًا، وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- البنجر:

مفيد للغاية ويحتوي على الحديد والكالسيوم ونوع من مضادات الأكسدة يسمى البيتين، وهو صبغة نباتية مسؤولة عن اللون الأحمر المميز، يحسن البيتين بنية الخلايا ويصلح ويجدد الخلايا في الكبد (مركز التخلص من السموم الرئيسي في الجسم)، يدافع الكبد عن جسمك من جميع السموم التي تتعرض لها، لذا فإن إضافة نبات طبيعي لإزالة السموم سيساعدك كثيرًا.

2-. البصل والثوم:

يحتوي كلاهما على مركبات الفلافونويد التي تساعد في إنتاج الجلوتاثيون، أحد أقوى مضادات الأكسدة في الكبد، إنها تحفز الكبد على إنتاج إنزيمات إزالة السموم التي ترشح المخلفات السامة من الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تأخذ بعض العبء عن هذا العضو الذي يعمل بجد ولها خصائص قوية مضادة للبكتيريا والطفيليات وتقوي المناعة.

3- الخضروات:

تمنح الخضراوات الورقية الداكنة جهازك الهضمي دفعة لإزالة السموم من الكلوروفيل، هذه الصبغة النباتية مسؤولة عن استهلاك الضوء في عملية التمثيل الضوئي التي تولد الطاقة، لكن إلى جانب ذلك، لديها القدرة على التواصل مع السموم والجذور الحرة الأخرى لتحويلها إلى مواد محايدة، كما أنه ينظف المعادن الثقيلة التي تتراكم في أجسامنا.

ويحتوي الكلوروفيل أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات، كما أنها تجعل الجسم قلويًا للمساعدة في التخلص من حموضة سوائل الجسم.

4- ماء الليمون:

تعتبر ثمار الحمضيات رائعة لجهازك الهضمي لأنها مليئة بفيتامين ج وغنية بمضادات الأكسدة، ينشط هذا المركب القوي إنزيمات الكبد للمساعدة في تحويل السموم إلى شكل قابل للذوبان في الماء ويعطي دفعة للأمعاء الراكدة، هذا يعني أنه يمكن بسهولة التخلص من جميع أنواع التلوث من جسمك.

5- البذور والمكسرات:

إذا كنت لا تستطيع المساعدة في تناول الوجبات الخفيفة، فتأكد من أنها صحية، احتفظ دائمًا بكيس من المكسرات مثل اللوز أو عين الجمل أو بذور الكتان أو بذور عباد الشمس.

سيساعدك تناول اللوز بانتظام على التخلص من جميع الرواسب الدهنية التي تتراكم حول الكبد.

يحتوي عين الجمل على مستويات عالية من حمض الأرجينين، ما يساعد الكبد على إزالة سموم الأمونيا، كما أنها رائعة لمساعدة عقلك على العمل بشكل أفضل.

تعزز بذور الكتان مزاجك، عند طحنها، فإنها توفر الألياف للمساعدة في طرد السموم من الأمعاء. في أخبار رائعة أخرى، تقلل ألياف الكتان الشهية وتساعد في إنقاص الوزن.

توفر بذور عباد الشمس المغنيسيوم، وهو معدن يحافظ على مستويات ضغط الدم الطبيعية، ويساعد في الحفاظ على ثبات ضربات القلب، ويعزز تحلل الدهون (العملية التي يقوم الجسم من خلالها بإفراز الدهون من مخازنه).

6- الزبادي:

الزبادي مليء بالبروبيوتيك، وهي تزود البكتيريا الصحية لتقوية النباتات الطبيعية في المسالك، مما يساعد على الهضم ويعزز الاستجابات المناعية للجسم، في الأساس، يجلب الزبادي البكتيريا الجيدة إلى أمعائك لبدء عملية الهضم ومساعدتك على التخلص من السموم.

7- الزنجبيل:

الزنجبيل هو عنصر شائع يقلل الانتفاخ، ويحافظ على عمل القولون بشكل صحيح، ويحرره من الفضلات والسموم السيئة، إنه جيد للغازات والغثيان المرتبط بموت الطفيلي، الزنجبيل يساعد ويحسن إنتاج حمض المعدة والذي بدوره يقتل الطفيليات ويحمي أجسامنا من الالتهابات.

كما أنه يجعل تدفق العصارات الهضمية، مما يساعد الجهاز الهضمي على أن يكون أكثر كفاءة، يعزز هذا الجذر السحري عملية التمثيل الغذائي ويدعم وظائف الكبد طوال اليوم.

8-الجزر:

الجزر غني بالجلوتاثيون وهو من أقوى الخضروات المزيلة للسموم، كما أنها مليئة بالبيتا كاروتين وفيتامين أ، للجزر فوائد عظيمة للقلب والأوعية الدموية ويساعد على تحسين وظائف المناعة العامة.

9- الخيار:

نادرًا ما يحظى الخيار بالاهتمام الذي يستحقه، على الرغم من أنه مليء بالفوائد، تتمثل إحدى هذه الفوائد في إزالة السموم من الجسم لأنها تدعم الجهاز الهضمي وتطهر الكبد، إنها تساعدنا على البقاء رطبًا وهي غذاء طبيعي مدر للبول، مما يعني أنها تساعد الجسم على إنتاج المزيد من البول لغسل السموم والفضلات من الدم والأمعاء.