قبل ختام مهرجان أسوان الدولي.. درة تتألق بالأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تألقت الفنانة درة، بإطلالة نشرت صورتها على صفحتها بـ"إنستجرام"، على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ويختتم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مساء اليوم الثلاثاء فعاليات دورته الخامسة في تمام التاسعة مساءً بالمسرح المكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

وطلت درة بفستان صيفي طويل باللون الأسود، تتميز قصته بوجود كرانيش من عند الكتف وبه فتحات شفافة من عند الرجل، ونسقت معهم شنطة مصنوعة من الكروشيه باللون البيج، وقبعة على رأسها.

ومن الناحية الجمالية، إكسسورات مكونة من عدة أساور في اليد وسلسلة، واعتمدت مكياجاً هادئا،ً واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.