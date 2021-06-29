لماذا يحذر الخبراء من تناول المسكنات قبل الحصول على لقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن الحصول على لقاح كورونا يعد خطوة حاسمة بالنسبة لمعظمنا، فإن التعامل مع الآثار الجانبية قد يكون غير مريحة بعض الشيء، وقد تجعل البعض مترددًا في الحصول على التطعيم.

ويُعد الحفاظ على الجهاز المناعي وراحته جيدًا إحدى الطرق لتقليل الآثار الجانبية للتطعيم بشكل طبيعي، ومع ذلك، وخوفًا من الآثار الجانبية التي قد تصاحب اللقاح، يلجأ الكثيرون إلى تناول مسكنات الألم، قبل أخذ اللقاح.

لا ينصح خبراء الصحة باستخدام المسكنات لمكافحة بعض أشكال الألم أو الالتهاب فقط بعد الحصول على اللقاح، ولكن يحذرون بشكل متزايد من تناول المسكنات قبل أن يتم تحديد موعد للحصول على اللقاح، وفق ما أورد موقع timesofindia.

ماذا يحدث عند تناول مسكن للألم؟

تعمل الأدوية والمسكنات على تخفيف الالتهاب، إذ يتم تصنيف معظمها على أنها مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، والتي تمنع المواد الكيميائية التي تسبب الألم والالتهاب وتعمل على تقليل شدة الألم بمرور الوقت، اعتمادًا على النوع والاستخدام، يمكن وصف أشكال مختلفة من مسكنات الألم للشخص، مثل الباراسيتامول.

في حين أن معظم المسكنات متوفرة بدون وصفة طبية، إلا أنها قد تكون محفزة على العادة ولا يُنصح بتناولها بشكل منتظم، أو عندما لا يتم وصفها، توصلت العديد من الدراسات إلى أن الاستخدام المطول لمسكنات الألم ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لماذا لا ينصح بتناول المسكنات قبل التطعيم

هناك الكثير من الأمور التي يجب اتباعها قبل التطعيم وبعده، من الأمور الحاسمة التي يجب مراعاتها عدم الانخراط في أي نشاط، أو تجنب تناول الأشياء التي قد تضر بفعالية اللقاح أو تقلل من الاستجابة المناعية للقاح، إن إبعاد بعض الأدوية عن الاستخدام، عندما يكون من المقرر أن تحصل على لقاحك هو أمر قد يكون مفيدا، وينصح الأطباء الآن باتباعه بدقة.

ليس فقط ليس لدينا دليل على كيفية تفاعل الأدوية ولقاحات كورونا عند تناولها معًا، فإن تناول الأدوية كإجراء وقائي لتقليل الآثار الجانبية قد يذهب سدى، حيث لا يتفاعل كل شخص مع اللقاح في نفس الوقت، وينطبق الشيء نفسه على أدوية الحساسية، مثل مضادات الهيستامين، التي لا تمنع خطر إصابتك برد فعل تحسسي (أو حتى ردود فعل سلبية).

بشكل عام، قد يكون تناول المسكنات مفيدًا فقط، إذا حدث لك ظهور آثار جانبية متوسطة إلى شديدة تزعجك أو تعترض طريقك في أداء الوظائف الروتينية.

هل تثبط المسكنات نظام المناعة؟

في الوقت الحالي، على الرغم من أن لدينا أدلة محدودة تشير إلى أن تناول مسكنات الألم سيكون سيئًا قبل التطعيم، فقد لاحظت العديد من الأبحاث التي أجريت على مر السنين أن أنواعًا معينة من مسكنات الألم يمكن أن تتداخل مع عمل الجهاز المناعي – عندما يتم إعطاء اللقاح، فإنه يحفز الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة تؤدي بعد ذلك إلى بعض التفاعلات الالتهابية، والمعروفة أيضًا باسم الآثار الجانبية، ومن ثم، فإن استخدام المسكنات مسبقًا قد يثبط جهاز المناعة عن أداء عمله بشكل صحيح.

وجدت دراسة أخرى أجريت على الفئران ونشرت في مجلة علم الفيروسات، أن بعض الأدوية المضادة للالتهابات يمكن في الواقع أن تقلل من إنتاج الأجسام المضادة وتحد من الاستجابة المناعية.

بالنسبة للآثار الجانبية، يتفاعل كل شخص بشكل مختلف مع الآثار الجانبية، لذلك، فإن الاعتماد على مسكن للألم لا يوفر أي شعور بالطمأنينة بأنك قد لا تتعرض لأعراض جانبية، التقرح والألم في الذراع والحمى والقشعريرة والضعف كلها آثار جانبية خفيفة للقاح، والتي تميل إلى الشفاء في غضون 2-3 أيام، لذلك، لا يُنصح بتناول المسكنات بشكل وقائي، إلا إذا نصحك الطبيب بذلك.

هل يجب أن تتناول الأدوية الأخرى؟

يمكن أن تكون هناك حالات صحية معينة أو علاجات مستمرة قد يُنصح الشخص بسببها بشكل مزمن بتناول مسكنات الألم، بصرف النظر عن الأدوية الأخرى، بينما يجب إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية موجودة مسبقًا للحصول على اللقاح، إذا كنت شخصًا يأخذ شكلاً من أشكال مسكنات الألم بشكل روتيني، فلا تتوقف عن تناولها للحصول على اللقاح، ما لم يتم الحصول على تصريح من الطبيب أولا.

نظرًا لأن هذه الأدوية تعمل أيضًا كأدوية تغذية يحتاجها الجسم لأداء وظيفته بشكل جيد، فإن إيقافها بشكل غير عادي لن يكون مفيدًا، تحقق مع الطبيب أولاً لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لخفض الجرعة أو التوقف أو الأدوية البديلة قبل أن تحصل على لقاح كوفيد، لا تفعل ذلك بمحض إرادتك، لأنها قد تعرضك لآثار جانبية وردود فعل أكبر.

كيفية تقليل مخاطر الآثار الجانبية

بينما يرفض الخبراء الحاجة إلى مسكنات الألم الوقائية قبل الوخز، إذا كنت خائفًا من التعرض لأعراض جانبية، فاحرص على أن تكون على دراية بما تتوقعه قبل الحصول على اللقاح، وقم بإعداد نفسك جيدًا، بما في ذلك الحصول على نوم جيد ليلاً، وتناول الطعام بشكل جيد.

لا يجوز تناول المسكنات إلا بعد الوخز - إذا شعرت بالحاجة إلى ذلك، أو إذا تعرضت لأعراض جانبية شديدة قم بأبحاثك الخاصة حول الدواء الآمن الذي يمكن تناوله، أو استشر الطبيب أولاً، لا تداوي ذاتيًا أو تأخذ جرعات عالية دون حاجة واضحة.

إذا كنت تبحث عن بعض الطرق غير الطبية لتقليل الآثار الجانبية، فإن بعض أفضل العلاجات المنزلية الطبيعية لتخفيف الآثار الجانبية للقاح تشمل وضع منشفة باردة / دافئة فوق موقع الحقن أو منطقة الألم، والاستحمام الدافئ، والنوم، شرب المشروبات المهدئة وما إلى ذلك.