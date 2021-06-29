في الموجة الحارة .. إليك 5 علاجات منزلية لتسلخات الفخذين والجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

في الصيف، يُصاب كثيرون بالتسلخات نتيجة لتعرضهم لارتفاع درجة حرارة الطقس، وزيادة احتكاك الجلد مع ارتفاع نسبة رطوبة الطقس.

والتسلخات الجلدية حالة شائعة لا سيما في المناطق الأكثر عرضة للاحتكاك في الجسم التي تحتوي على ثنيات.

لذا نقدم لكم قائمة ببعض العلاجات التي يمكنك استخدامها في المنزل مباشرة، ولكن من المهم أن تضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن كل هذه العلاجات مدروسة جيدًا، فلا يزال يتعين عليك استشارة الطبيب قبل البدء في العلاج بالمنزل، إذا كان لديك تاريخ من العدوى الجلدية أو الفطرية، وذلك وفق ما أورد موقع "Brightside".

1- الكركم:

يشتهر الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، يُعتقد أن عنصرًا موجودًا في الكركم يسمى الكركمين له خصائص مضادة للميكروبات.

كيف يستعمل؟

استخدام الكركم مباشرة أكثر فعالية في علاج الالتهابات الفطرية والتسلخات، امزجه بالماء أو زيت جوز الهند وضع المعجون على المنطقة المصابة، واتركه لأطول فترة ممكنة قبل شطفه.

وضع الكركم يمكن أن يجعل بشرتك تبدو صفراء، لكن لا تقلق لأنه يتلاشى في غضون أيام قليلة.

2- خل التفاح:

يمكن أن تساعدك الخصائص المضادة للفطريات لخل التفاح في علاج الحكة والجفاف الناتج عن الحرارة، المحتوى الموجود في خل التفاح غير المصفى ينظم نمو الخميرة عن طريق تحييد درجة الحموضة.

كيف تستعمله؟

ضع خل التفاح على المنطقة المصابة باستخدام كرة قطنية منقوعة فيه، كرر العملية حتى 3 مرات يوميًا، واشطفه بعد 15 دقيقة إذا كنت تنوي الخروج أو إذا كانت العدوى في منطقة تتعرق.

3- زيت جوز الهند:

يحتوي زيت جوز الهند على كمية معينة من الأحماض الدهنية التي تساعد في الإصابة بالعدوى عن طريق إتلاف أغشية الخلايا للفطر، ويمكن أن يكون زيت جوز الهند علاجًا فعالًا فقط في حالة التهابات الجلد الخفيفة والمتوسطة.

كيف تستعمله؟

ضع زيت جوز الهند على المنطقة المصابة 3 مرات يوميًا، استخدمه لبضعة أسابيع حتى بعد اختفاء العدوى، وقد يكون استخدام زيت جوز الهند كمرطب وسيلة فعالة لمنع أي عدوى في المستقبل.

4- الثوم:

الثوم هو الفكرة الأكثر شيوعًا لعلاج الالتهابات في كل منزل تقريبًا، وخاصة في أيام الصيف لا يوجد غنى عنه.

كيف تستعمله؟

لا تضع خليط الثوم النيء على الالتهاب مباشرة، يمكن أن يسبب تهيجًا لساعات، اخلطي الثوم مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ضع طبقة رقيقة من الخليط على المنطقة المصابة باستخدام كرة قطنية أو قطعة ملابس نظيفة، اتركيه لمدة ساعتين قبل شطفه، كرر ذلك مرتين يوميًا حتى ترى تحسنًا.

5- زيت شجرة الشاي:

يعتقد الأستراليون الأصليون في الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات لزيت شجرة الشاي منذ قرن من الزمن، في الوقت الحاضر، إنه منتج شائع الاستخدام وفعال في علاج العدوى الفطرية، يزيل السموم من المنطقة المصابة ويقلل من الالتهاب.

كيف تستعمله؟

اصنع مخففًا بنسبة 2٪ من زيت شجرة الشاي بزيت جوز الهند، ضعه 3 مرات يوميًا على المنطقة المصابة.

إذا لم يكن لديك بشرة حساسة، يمكنك استخدامها مباشرة على المنطقة المصابة.