ابتعد عن الشمس.. 12 نصيحة لمواجهة الطقس الحار في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الثلاثاء، يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

في إطار ذلك، يستعرض الخليج 365 عدة نصائح لمواجهة الطقس الحار، وفقا لما ذكره موقع betterhealth.

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

- الإكثار من تناول السوائل، وخاصة المياه أثناء الأفطار، وخلال فترة الليل.

- على المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة؛ لأنهم أكثر تعرضًا لضربة الشمس.

- الاستحمام يومياً بماء فاتر.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية.

- يجب ألا ننسى أساسيات السلامة، مثل: "واقي الشمس"؛ لأننا سنتعرق أكثر في الحرارة.

- يمكن أن يساعدك ارتداء القبعات في توفير الظل من الأشعة الضارة.

- عيناك أيضًا عرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد من الشمس؛ لذا من الأفضل ارتداء النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة.

- تجنب الوجبات الغنية بالبروتينات؛ لأنها تمكن أن تزيد من حرارة التمثيل الغذائي، وتدفئ الجسم.

- تناول النعناع يجعلك تشعر بالبرودة عندما يكون الجو حارًا.

- استبدال الطعام المقلي بالمشويات، وعدم تناول الحلويات، والدهون بكثرة.