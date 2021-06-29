مصاب به ابنتا منال سلامة وعمرو دياب.. كل ما تريد معرفته عن "ADHD"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

كشفت أميرة أديب ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، عن تفاصيل معاناتها مع "متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه" "ADHD".

وقالت أميرة، ببرنامج "في البوكس"، إنها اكتشفت إصابتها بالمرض خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء دراستها، مشيرة إلى أن هذا المرض يختلف من شخص لآخر.

وقبل أيام أعلنت أيضا جانا عمرو دياب، عن معاناتها من مرض ADHD، موجهة رسالة إلى مدرستها السابقة في لندن، وكتبت عبر حسابها على موقع "إنستجرام: "اسمي جانا دياب، التحقت بمدرسة Queens Gate school، ونصحت بالمغادرة في الصف الثاني عشر بعد تشخيص إصابتي بمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، واضطرابات نفسية كاضطراب القلق الهلعي anxiety، لذا كنت أعاني من الصعوبات في الدراسة".

واختتمت أنها "كانت تريد من معلميها الاحتواء والدعم بدلا من نصحها بالمغادرة، وطلبت منهم مساعدة زملائها الغير قادرين على التعلم"، ووجهت رسالة دعم لمن يعانون من الاضطراب، أن يؤمنوا بقدراتهم وألا يشكون بها لأن مدرستهم أخبرتهم بذلك.

وفي التقرير نستعرض لكم أهم المعلومات عن مرض ADHD "متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه"، وفق ما ذكر healthline

ما هو ADHD؟

هو اضطراب في الصحة العقلية يمكن أن يسبب مستويات أعلى من الطبيعي من السلوكيات المفرطة النشاط والاندفاعية، وقد يواجه المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا صعوبة في تركيز انتباههم على مهمة واحدة أو الجلوس لفترات طويلة من الزمن، ويمكن أن يعاني منه كل من البالغين والأطفال.

أعراض ADHD

هناك مجموعة واسعة من السلوكيات المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. تشمل بعض أكثرها شيوعًا ما يلي:

مشكلة في التركيز أو التركيز على المهام

النسيان بشأن إكمال المهام

التشتت بسهولة

صعوبة في الجلوس

مقاطعة الناس أثناء حديثهم

إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا فقد يكون لديك بعض أو كل هذه الأعراض، تعتمد على نوع الاضطراب الذي تعاني منه.

أنواع الاضطراب

- في الغالب غافل ( ADHD-PI أو ADHD-I )

كما يوحي الاسم، يعاني الأشخاص المصابون بهذا النوع من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من صعوبة بالغة في التركيز وإنهاء المهام واتباع التعليمات.

يعتقد الخبراء أيضًا أن العديد من الأطفال المصابين بنوع عدم الانتباه من الاضطراب قد لا يتلقون التشخيص المناسب، لأنهم لا يميلون إلى تعطيل الفصل الدراسي. هذا النوع هو الأكثر شيوعًا بين الفتيات المصابات.

- نوع الاندفاع المفرط في الغالب

يُظهر الأشخاص المصابون بهذا النوع من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه سلوكًا مفرط النشاط ومندفعًا في المقام الأول. يمكن أن يشمل ذلك التململ ومقاطعة الأشخاص أثناء حديثهم وعدم القدرة على انتظار دورهم.

على الرغم من أن عدم الانتباه ليس مصدر قلق أقل مع هذا النوع، إلا أن الأشخاص الذين يعانون في الغالب منه قد لا يزالون يجدون صعوبة في التركيز على المهام.

العلاجات الطبيعية

بالإضافة إلى أو بدلاً من الأدوية، هناك العديد من العلاجات للمساعدة في تخفيف الأعراض، فإذا كان المرض في بدايته، فقد يساعدك اتباع نمط حياة صحي في التحكم في أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) Trusted Source بما يلي:

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا

احصل على 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًا

احصل على قسط وافر من النوم

الحد من الوقت اليومي للشاشة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون

وأظهرت الدراسات أيضًا أن اليوجا مصدر موثوق، والتاي تشي، وقضاء الوقت في الهواء الطلق يمكن أن يساعد في تهدئة العقول المفرطة النشاط، وقد يخفف من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

والتأمل اليقظ هو خيار آخر، إذ أظهرت الأبحاث التي أجريت على البالغين والمراهقين أن للتأمل آثارًا إيجابية على عمليات الانتباه والتفكير، وكذلك على القلق والاكتئاب.

ويُعد تجنب بعض المواد المسببة للحساسية والمضافات الغذائية من الطرق المحتملة للمساعدة في تقليل الأعراض.

هل هذا الاضطراب من الإعاقة؟

في حين أن ADHD هو اضطراب في النمو العصبي، إلا أنه لا يعتبر إعاقة في التعلم، ومع ذلك يمكن أن يسبب لك أعراضه صعوبة في التعلم.

وللمساعدة في تخفيف أي تأثير على التعلم للأطفال، يمكن للمدرسين رسم إرشادات فردية للطالب المصاب، وقد يشمل ذلك إتاحة وقت إضافي للمهام والاختبارات أو تطوير نظام مكافأة شخصي، وعلى الرغم من أنه ليس إعاقة من الناحية الفنية، إلا أنه يمكن أن يكون له آثار مدى الحياة

نصائح للتعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا، فقد يكون من المفيد اتباع جدول زمني متسق مع هيكل وتوقعات منتظمة.

بالنسبة للبالغين، يعد استخدام القوائم والاحتفاظ بالتقويم وضبط التذكيرات طرقًا جيدة لمساعدتك في التنظيم والبقاء منظمًا.

بالنسبة للأطفال، قد يكون من المفيد التركيز على تدوين الواجبات المنزلية والاحتفاظ بالعناصر اليومية، مثل الألعاب وحقائب الظهر، في الأماكن المخصصة.

ويمكن أن يساعدك تعلم المزيد عن الاضطراب بشكل عام على تعلم كيفية التعامل معه، أيضا يمكن لطبيبك تقديم المزيد من الإرشادات حول طرق التحكم في أعراض ADHD.

وإذا كنت تعتقد أنك أو طفلك مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فيجب أن تكون خطوتك الأولى هي التحدث إلى طبيبك. يمكنهم المساعدة في تحديد ما إذا كان الاضطراب عاملًا لك أو لطفلك. يمكن لطبيبك مساعدتك في وضع خطة علاجية لمساعدتك في إدارة الأعراض والعيش بشكل جيد مع اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.