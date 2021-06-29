«مش بس حسام حبيب».. مشكلات لفنانين مع آبائهم: زعل وهجر وفراق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما يكون الأب هو رمز القوة والسند لأبنائه، يحتمون به ويستندون لظهره في أصعب الظروف، لكن هناك من يخرج عن تلك القاعدة، حيث تربطهم بآبائهم علاقة هشة، وتحدث بينهم المشكلات والمواقف الصعبة، وهو ما حدث لعدد من الفنانين كان آخرهم الفنان ما كشفه التسريب المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب.

فقبل يومين، نسب تسريب صوتي إلى حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، زعم من خلاله أن ابنه يخطط للاستيلاء على أموال زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، ليخرج الابن مدافعًا عن نفسه وحبه لزوجته موجهًا هجومه على والده، وكاشفًا عن محاولات والده لإفساد حياته.

وقبل الفنان حسام حبيب، كان كشف عدد من الفنانين عن المشكلات والعلاقات الهشة التي تربطهم بآبائهم مثل المطربة بوسي والفنانة منة فضالي، ويرصد «هن» في التقرير التالي ملامح من حياة هؤلاء الفنانين مع آبائهم.

حسام حبيب: والدي آذاني أكتر من مرة

بعد تداول التسريب الصوتي المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب، والذي تسبب في حالة هجوم عليه، خرج الفنان برفقة زوجته الفنانة شيرين وابنتها، كاشفًا عن الأزمات التي تسبب فيها والده من قبل، معلنًا قطع علاقته معه، قائلًا «أول مرة يأذيني، وأنا آسف أني بقول الشخص ده.. أنا مش عايز حد يزعل مني على أني بقول الشخص ده لأنه صعب جدا، صعب أقول الاسم العادي بعد اللي قاله واللي بيعمله، أيا كان حد جرجره أو حد سجل له، أنا عندي تسجيل أن صاحبة الموقع زقت عليه البنت 6 شهور».

وأعلن الفنان حسام حبيب قطع علاقته بوالده، عقب تسريب مقطع صوتي له، كما أعلن المطرب أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إليه مهما كانت درجة قرابته.

وكشف الفنانة حسام حبيب عن علاقته الجيدة مع والدته التي عملت على تربيته وعلمته الأخلاق الكريمة «أمي والراجل اللي خلفني منفصلين من 30 سنة، وهي اللي ربتني وعلمتني، وكانت دايما تقولي اسأل عليه ووده مهما أذاك، ومهما عمل، وأنا كنت بعمل كدة لحد آخر لحظة، أنا سألت دينًا وشرعًا لما الأذى يوصل كدة.. لا كدة كفاية».

خلافات قديمة بين بوسي ووالدها

وقبل فترة، اتجهت الأنظار للفنانة بوسي، عقب خلافها مع والدها محمد شعبان، الذي خرج في مقطع فيديو كشف عن تجاهل ابنته له، وعدم سؤالها عنه في أزمته المرضية، لكن الأمر لم يكن كذلك، فالعلاقة بين بوسي ووالدها لم تكن في أحسن حال لها، إذ أنه تركها منذ الصغر ولم يسأل عنها.

ففي مقطع فيديو متداول، ظهر الرجل السبعيني محمد شعبان، والد الفنانة بوسي، يشكو منها لعدم سؤالها عنه أو والاعتناء به: «بنتي مش بتسأل عليا.. ومنذ فترة وأنا لا أعرف عنها أي شيء.. أنا عندي 77 سنة.. ومش قادر أتحرك وتعبان وعندي البروستاتا ومبشفش بعيني ومحتاج أعمل فيها عملية.. أنا محتاج بنتي جنبي في العمر ده أنا خلاص خطوات على الموت».

ورغم أن الفنانة بوسي لم ترد على الأزمة وقتها، لكن الكثير من متابعيها ساندوها، كاشفين عن الخلافات القديمة بينها وبين والدها، «هي الدنيا دواره وربي عاقبه وخلاه مشرد بالشوارع نفس ما طردها وشردها هي وأمها بالشارع هم وصغار وزي ما في عقوق والدين في برضو عقوق الآباء للأبناء أنتي ما تعرفي ولا حد يعرف اللي مرت فيه هي وأمها لما طردهم من البيت.. متسمعيش كلام الناس اللي بتقلك أنتي عاقة والدك لأن ماحد يعرف العذاب اللي أنتي مريتي فيه غير أنتي وأمك».

منة فضالي لـ والدها: ضيعتلي حاجات كتير وزعلانة منك

الفنانة منة فضالي أيضًا من الفنانات اللائي كشفن عن علاقتهن السيئة مع والدهن، فخلال أحد اللقاءات الإعلامية لها، وجهت رسالة إلى والدها، قائلة: «ربنا يسامحك، ضيعتلي حاجات كتير، وحقي راح، وزعلانة منك.. افتقدت الإحساس اللي كان نفسي فيه من والدي من وأنا صغيرة».

وأوضحت أن علاقتها به عبارة عن رسائل متبادلة وليست مكالمات هاتفية، لافتة إلى أنها رأته آخر مرة منذ سنوات ولم يتحدث معها إلا ساعة واحدة في هذه المرة.