تامر حسني يعيد تمثيل مشهد من «عمر وسلمى 3» مع أصغر معجباته: كأنها مي عز الدين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«برضو هتخرج تتصرمح ماترجعليش إلا وش الفجر.. وبعدين ترجع تنام لحد الظهر وبعدين تصحى تدخل الحمام تقعدلك ساعتين، وتخرج منه تقعد تزعق وتعيشلي في دور سي السيد.. أجي أتكلم معاك تقفش عليا وتقولي دي عيشة تطهق، وبعد شوية تيجي تصالحني وتقولي معلش يا بيبي ده الشيطان».. ما سبق كان مشهد ضمن أحداث فيلم «عمر وسلمى 3»، والذي جمع بين الفنان تامر حسني والفنانة مي عز الدين، وعُرض في السينمات خلال عام 2012، ويناقش الملل الزوجي بعد مرور عدة أعوام من الزواج واندلاع المشكلات بين الزوجين والتي قد تؤدي للانفصال.

كان ذلك المشهد ولا يزال من أكثر المشاهد التي يتذكرها الجمهور، ويحرصون على تقليده بنفس الكلمات والحركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة «تيك توك»، وهو ما حدث مؤخرا من خلال طفلة صغيرة تدعى سارة رمضان، والتي كانت تقوم بتقليد المشهد في أحد قاعات العرض الخاص لفيلم «مش أنا»، وتفاجأت بحضور تامر حسني لتحتضنه وتبكي من فرحتها برؤيته.

بكاء وتقبيل..تامر حسني برفقة أصغر معجباته

وقبّل تامر حسني رأس الطفلة سارة رمضان، وبدأ في الحديث معها، والتي قالت له: «سلملي على بسمة وقولها يا زين ما اختارتي».

حاول الفنان تامر حسني إخراج الطفلة من حالة البكاء التي كانت عليها، من خلال الاشتراك التمثيلي معها في مشهد من أحداث فيلم «عمر وسلمى 3»، ليتفاجئ ببراعتها في تأديته باحترافية.

وشاركت الطفلة سارة رمضان عدد من مقاطع الفيديو المصورة والصور الفوتوغرافية التي تجمعها بالفنان تامر حسني، وبخاصة مشهدهم في فيلم «عمر وسلمى 3»، عبر حسابها الذي تمتلك عليه آلاف المتابعين، ليشبهها الجمهور خلال تعليقاتهم بالفنانة مي عز الدين، وكان من بينها: «جبتي المشهد والحركات بالظبط، موهوبة، كإنك نسخة مي عز الدين».