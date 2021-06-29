نضال الأحمدية.. صاحبة تسريبات والد حسام حبيب: تعرضت للاغتيال وهاجمت عمرو دياب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نضال الأحمدية هي كلمة السر وراء تفجير الأزمة الدائرة حاليًا بين الفنان حسام حبيب ووالده، بعدما تسرب تسجيل صوتي للأخير، زعم من خلاله عن خطة نجله للاستيلاء على أموال زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وكان التسجيل يعود لأحد صحفيي مجلة الجرس اللبنانية التي تمتلكها الإعلامية نضال الأحمدية.

وعادة ما يعرف عن الإعلامية نضال الأحمدية أنها كثيرة الجدال مع عدد من الفنانين، إذ أن الفنان حسام حبيب، هاجمها على خلفية أزمته قائلًا: «إيه اللي يسمحلك إنك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة مش مذيعة من الشبكة اللي إنتي بتديريها، وناس كلها عارفة شغلانتك إيه، هتدفعي تمن ده كبير في حاجة مش من حقك وأنك كمان مش باعتة مذيعة».

وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز المعلومات عن الإعلامية نضال الأحمدية، والتي تمتلك مجلة من أشهر المجلات الفنية في الوطن العربي.

من هي نضال الأحمدية؟

- نضال الأحمدية هي صحفية وإعلامية لبنانية من مواليد الكويت، وحاليًا تمتلك مجلة باسم «الجرس».

- عُرف اسم نضال الأحمدية لأول مرة في عمر الـ16 عامًا، حين تفوقت على 7000 مشترك ومشتركة تباروا على الميدالية الذهبية في برنامج «استديو الفن»، وفازت وقتها بالميدالية الذهبية.

- فضلت لفترة العمل السياسي في الصحافة والحزب، وكانت أولى مقابلاتها الحوارية مع المجاهد الثوري السوري سلطان الأطرش، في حين لم يستطع كبار الصحفيين آنذاك محاورته.

- اتجهت بعد ذلك للصحافة الفنية، إذ رأت أنها الأقل خطورة، خاصة بعدما تم قتل 3 من الصحفيين زملائها وقتلوا والدها أيضًا.

- عملت في مؤسسات كثيرة وأسست مجلتها الجرس، وحصلت «نضال» على الطلاق من زوجها الدكتور وليد مطر بعد انتظار 18 عاماً رفض خلالها أن يطلقها.

- تحدثت في إحدى لقاءاتها الصحفية عن تعرضت للاغتصاب في طفولتها.

- في العام 2002، زعمت أنها تعرضت لمحاولة اغتيال من طليق إحدى الفنانات اللبنانيات، لكنها لم تقدم أي دليل بمحاولة قتلها أمام بيتها، وتعرضت وقتها لارتجاجات في الأذن الوسطى وسقوط أسنانها الأمامية وجروح عميقة بالرأس.

- هاجمت الفنان عمرو دياب في العام 2013، ووصفته بالعجوز الذي يجب عليه الاعتزال، وأن أغانيه ليست تراثية، كما أنها خصصت أعداد من مجلة الجرس لمهاجمته، بينما لم يرد عليها الهضبة.

- عرفت الإعلامية نضال الأحمدية بالعديد من المشاجرات مع الفنانات أولهن الفنانة أصالة، التي ردت عليها خلال برنامج «تاراتاتا» مع الإعلامي نيشان إذ قالت أصالة: «ما في شك إنو نضال الأحمدية بهالمجال الإعلامي هي الأقسى وهي الأكثر كراهية والأكثر سواد ولا تسامح معها»، وحصلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على حكم قضائي ضدها، وأيضًا هي على خلاف مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وعلى خلاف مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم.