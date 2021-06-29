الامارات | تؤثّر سلبا على العقيدة.. الأزهر يحذر من لعبة إلكترونية شهيرة جدا بين الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن تؤثّر سلبا على العقيدة.. الأزهر يحذر من لعبة إلكترونية شهيرة جدا بين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من ممارسة لعبةُ فورتنايت «Fortnite»، الشهيرة جدا في اوساط الشباب، وأوضح المركز في بيان له، اليوم، أن "اللعبةُ فيها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة ؛ بهدف الحصولِ على امتيازاتٍ داخلَ اللعبة؛ الأمر الذي يؤثّر بشكل مباشرعلى عقيدة أبنائنا سلبا، ويشوِّشُ مفاهيمهم وهويتَهم، ويهوِّن في أنفسهم من شأن مقدساتهم، وكعبتِهم التي هي قبلةُ صلاتهم، ومطاف حجّهم، ومحل البركات والنفحات، وأولُ بيت وُضع للناس؛ سيما وأن النشءَ والشبابَ هم أكثريةُ جمهور هذه اللعبة".

وكرّرُ المركزُ تأكيدَه حرمةَ كافةِ الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة، يُقصَدُ من خلالها تشويهُ العقيدة أو الشريعة أو ازدراءُ الدّين، أو تدعو للفكر اللا ديني، أو لامتهانِ المقدسات، أو للعنف، أو الكراهية، أو الإرهاب، أو إيذاءِ النَّفس، أو الغير.

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