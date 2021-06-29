ابنة سامي العدل تعلق على أزمة المايوه الشرعي: «أنتوا مصدقين نفسكوا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

باتت مشكلة المايوه الشرعي للمحجبات، وقصة منعهن من النزول إلى حمامات السباحة في بعض الأماكن، من أكثر الموضوعات التي يتحدث عنها الجميع خلال هذه الفترة، كلُ يتحدث من وجهة نظرة، وكان آخرها الواقعة التي تحدثت عنها فتاة تدعى«دينا هشام»، والتي خرجت في مقطع فيديو وهي منهارة من البكاء، بعدما منعها أحد النوادي الخاصة من النزول إلى حمام السباحة، بسبب ارتدائها المايوه الشرعي.

ابنة سامي العدل تعلق على أزمة المايوه الشرعي

ومن جابنه علقت الفنانة رشا العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، خلال منشور دونته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على أزمة البوركيني أو ما يسمى بـ«المايوه الشرعي»، الذي يعتبر هو ما يشغل الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحديث الجميع خلال هذة الآونة.

وقالت ابنة الفنان الراحل خلال منشورها: «الناس اللي بتقول ده مايوه إسلامي معلش هو من إمتى المايوه الإسلامي دخل الإسلام يعنى انتو شايفين ده مايوه إسلامي».

وأشارت الفنانة خلال حديثها لشرح مفهوم الزي الإسلامي، قائلةً: «اللبس الإسلامي لا يصف ولا يشف وده لاصق في الجسم يعنى بيصف الجسم بتضاريسه ويبين كل المفاتن يبقى إسلامي إزاي، موصوف يعني في حتة أنا مش عرفاها إنه تبع الزي الإسلامي في العهد القديم».

وتابعت متسائلة:«أنتوا بتقولوا إيه بجد مصدقين نفسكم، هي مش ناقصة شلل أقسم بالله».

واقعة فتاة البوركيني أو المايوه الشرعي للمحجبات

وبدأت القصة بعد نشر فتاة تدعى دينا هشام، مقطع فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تستعرض ما تملكه من ملابس السباحة الخاصة بها «مايوهات» من بكيني وبوركيني، ثم ظهورها وهي تنهار من البكاء بسبب منعها من النزول لأحد حمامات السباحة، قائلة: «رحت مع صاحبتي فندق شهير بالقاهرة، وهناك منعوني من نزول حمامات السباحة بسبب الحجاب، ومايوهات الحجاب».