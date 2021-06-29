«الست العظيمة».. من هي والدة حسام حبيب التي دافعت عنها شيرين عبدالوهاب؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسريب صوتي منسوب إلى حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، كان بداية الحديث عن أزمة جديدة في علاقة الفنان بزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وزعم التسريب الصوتي لـ«حبيب الأب»، عن وجود مخطط لنجله من أجل الاستيلاء على أموال زوجته ونيته في الزواج عليها، بالإضافة إلى أن والدته لم تحبها من الأساس.

وانتشر التسريب الصورتي لـ«حسين حبيب» بشكل واسع، قبل أن يخرج الفنان حسام حبيب والفنانة شيرين عبدالوهاب، ينفيان ما جاء به، وأن العلاقة بينهما تسير إلى أفضل ما يكون، لتصف «شيرين» زوجها بأنه هو الشخص الذي أبعدها عنها كل سيئ وأغرقها بدعمه ومساندته، وتحدثت أيضًا عن والدته ووصفتها بـ«السيدة العظيمة».

كذلك أيضًا، كذب الفنان حسام حبيب والده، وهاجم كل تصريحاته المنسوبة إليه، مدافعًا عن حبه لزوجته ووالدته التي تعرضت للإساءة أيضًا من حديث والده، واتهمها بأنها تكره زوجته شيرين عبدالوهاب.

ومع ذكر والدة حسام حبيب سواء في حديثه أو في حديث شيرين، يرصد «هن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن والدة حسام حبيب، والتي نادرا ما تظهر إعلاميا.

- تدعى إيمان عصام، وعيد ميلادها 10 يوليو.

- نادرة الظهور إعلاميا، وكان آخر ما نشره الفنان حسام حبيب عنها هي رسالة تهنئة لها في عيد ميلادها الماضي، عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلًا: «أمي أغلى حاجة عندى ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدًا.. كل مليون سنة وأنت بصحة وسلامة وسعادة أنت سبب كل حاجة حلوة حصلتلي بعد ربنا سبحانه وتعالى».

- انفصلت عن زوجها حسين حبيب قبل قرابة الـ30 عامًا.

- غير متقنة للحديث باللغة العربية.

- رغم الشائعات والأحاديث المتداولة عن كونها لا تحب الفنانة شيرين عبدالوهاب، لكن الأخيرة وصفتها بـ«الست حماتي اللي ربت راجل أخلاقه عاملة كده، لازم تكون ست عظيمة، فحسام إنسان عظيم وأمه ست عظيمة».