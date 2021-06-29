لقطات من طفولة نوال الزغبي في عيد ميلادها: كنت حرامية بسبب جدتي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حصلت على الكثير من الجوائز وقامت بحملات دعائية لشركات عالمية، صوت لم يختلف عليه اثنين، لقبت بـ«النجمة الذهبية»، هي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي تعد واحدة من أشهر مطربات جيلها، ولدت في محافظة جبل لبنان، هوت عالم الفن والغناء منذ صغرها، وبدأت مسيرتها الفنية في السادسة عشر، حينما اشتركت في برنامج استديو الفن عام 1988، رغم معارضة والدها دخولها عالم الفن والغناء في البداية، لكنه اقتنع بعد ذلك.

ويقدم «هُن» لقطات من حياة الفنانة نوال الزغبي في مرحلة طفولتها، والتي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الخمسين.

قبل أعوام حلت الفنانة نوال الزغبي، ضيفة على برنامج «شيري ستديو»، تقديم المطربة والفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي روت خلاله كواليس وأسرار من حياة الطفولة وعلاقتها بجدتها.

وروت الفنانة نوال الزغبي، خلال اللقاء، تفاصيل موقف طريف تعرضت له في طفولتها، وذلك في ردها على شيرين عبدالوهاب حينما قالت: «نوال حرمياية كبيرة وبتسرق الشيكولا من دولاب جدتها»، لترد قائلة: «جدتي كانت بخيلة، عكس جدي، لما كان يدخل البيت وجايب الشيكولاتة ويقولها طعمي الولاد بتقله أوك، ولما تشوفه راح تروح على الخزانة وتخبي اللي جابه، ولما نقولها تيتة أعطينا بونبون تقول خلاص ما في».

وتابعت نوال الزغبي، في سرد كواليس حياتها في الطفولة: «لما زهقت فتحت فتحة في الخزانة ولما أحتاج شيكولاه أخد، بعد شهرين 3 لقيتهم فاضيين أحسن ما يعفنوا، كانت اقتصادية».

شيرين عبدالوهاب تتغزل في نوال الزغبي

فيما تغزلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، في الفنانة نوال الزغبي، بالحديث عن إطلالاتها وأناقتها وحضورها الملفت على المسرح، قائلة: «بتفهمي في الماكياج، اتعلمت منك لما بتطلعي على المسرح ببقى شايفة انبهار، وأول واحدة لبست الجينز في المطربات، ودايمًا سباقة في كل شيء، أنتي مش بخيلة وبتصرفي على نفسك».