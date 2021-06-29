الامارات | بالفيديو..استشارية أسرية: مشاهير"السوشال ميديا" وراء ارتفاع نسب الطلاق في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..استشارية أسرية: مشاهير"السوشال ميديا" وراء ارتفاع نسب الطلاق في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الاستشارية النفسية والأسرية، السعودية، عبير باكدم، أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أسباب رئيسي في ارتفاع حالات الطلاق وإفساد العلاقات الزوجية في المملكة.

وقالت الاستشارية النفسية لبرنامج «يا هلا»: إن مشاهير مواقع التواصل يصورون مقاطع من حياتهم غير حقيقية وهو ما يؤدي إلى الإحساس بالنقص لدى المتلقي، لان حياته مختلفة عن حياة المشاهير، مشيرة إلى أنهم يؤدون إلى زعزعة الثقة لدى المتلقي.

وأضافت عبير باكدم، أنها باشرت حالتي طلاق وخلافات زوجية بسبب المشاهير في آخر أسبوعين فقط، ما يدل على مدى تأثيرهم على الحياة الزوجية للناس.

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