الامارات | القضاء الكويتي يؤكد: لا سفر للمواطنين غير المطعمين

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الكويتي يؤكد: لا سفر للمواطنين غير المطعمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض القضاء الكويتي، اليوم، إلغاء قراره الذي إتخذه سابقا، بمنع سفر المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا.

وقضت المحكمة الإدارية برفض دعوى «إلغاء قرار منع المواطنين غير المُطعمين من السفر» بحسب صحيفة "القبس".

وأجلت المحكمة الإدارية الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار منع غير المُطعمين من دخول المجمعات إلى بداية سبتمبر المقبل.

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