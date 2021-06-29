الامارات | وفاة الملياردير المصري أنسي ساويرس والد رجل الأعمال نجيب ساويرس

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الملياردير المصري أنسي ساويرس والد رجل الأعمال نجيب ساويرس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي اليوم في القاهرة، رجل الأعمال أنسي نجيب ساويرس، عميد عائلة ساويرس، ووالد رجل الأعمال نجيب ساويرس.

يذكر أن أنسي ساويرس من مواليد 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950. وهو أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، ومؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم.

كانت انطلاقته في الخمسينات من خلال شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي" كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري.

وفي عام 1976، أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة" والتي أصبحت فيما بعد أوراسكوم للصناعات الإنشائية. توسع نشاط الشركة في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

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