هل يؤثر متغير "دلتا بلس" على متلقي لقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل العلماء أبحاثهم لكشف غموض المتغيرات الناشئة الجديدة لفيروس كورونا وتحديدا دلتا بلس، خاصة بعد التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن هذا المتغير يمكن أن يفلت من المناعة التي تشكلها لقاحات كوفيد.

ويبقى السؤال.. هل يمكن أن يؤثر متغير دلتا بلس الجديد على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

متغير دلتا بلس قابل للانتقال بدرجة كبيرة

متغير Delta Plus لفيروس كورونا مثير للقلق، حيث يحتوي على ثلاث سمات مميزة وهي زيادة قابلية الانتقال، وارتباط أقوى بمستقبلات خلايا الرئة، واحتمال انخفاض استجابة الأجسام المضادة أحادية النسيلة.

تم اكتشاف المتغير في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرتغال وسويسرا واليابان وبولندا ونيبال والصين وروسيا والهند.

ما مدى فعالية لقاحات كوفيد ضد المتغير الجديد؟

بالنظر إلى أن اللقاحات قد تم تطويرها في الأصل فيما يتعلق بسلالة كوفيد الأصلية، فإن المتغيرات الجديدة الناشئة، لديها القدرة على تجاوز الأجسام المضادة التي تطلقها اللقاحات.

أثار العلماء أيضًا مخاوف بشأن الخصائص التي تساعد المتغيرات الأحدث على الهروب من الدفاعات المناعية وتساعدهم في تفادي الحماية التي يحركها اللقاح أيضًا.

ومع ذلك، ادعت الدراسات أن بعض لقاحات كوفيد يمكن أن تثبت فعاليتها ضد متغير دلتا، ولكن عندما يتعلق الأمر بمتغير دلتا بلس، لا يزال يتعين على الخبراء تحديد ما إذا كانت اللقاحات يمكن أن توفر الحماية ضده.

هل يمكن لمتغير دلتا بلس أن يؤثر على الأشخاص الملقحين بالكامل؟

تم اكتشاف الحالة الأولى لمتغير دلتا بلس من كورونا في ولاية راجاستان بالهند في امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا تم تطعيمها بالكامل، كانت المرأة قد تعافت من كورونا في مايو وتلقت أيضًا جرعات اللقاح.

تم إرسال عينة المرأة لإجراء تسلسل الجينوم إلى المعهد الوطني لعلم الفيروسات في بيون في 30 مايو، وتم العثور على متغير دلتا في عينة المرأة.

بينما كانت المرأة بدون أعراض وتعافت تمامًا، من المهم ملاحظة أن متغير دلتا بلس يمكن أن يؤثر على الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل وكذلك الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد أيضًا.

ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها؟

إن توخي الحذر والالتزام بالسلوك المناسب لمواجهة كوفيد هو الطريقة الوحيدة لمنع انتشار الفيروس، خاصة في أعقاب هذا المتغيرات الجديدة الخطيرة.

في حين أن متغير دلتا بلس أكثر قابلية للانتقال وينتشر بشكل أسرع من المتغيرات السابقة، فإن الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وقناع الوجه المزدوج، وغسل اليدين بانتظام أو تطهيرها أمر في غاية الأهمية، بالإضافة إلى ذلك، فإن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لاكتساب بعض المناعة ضد الفيروس، اقترحت الدراسات أن بعض لقاحات COVID يمكن أن تثبت فعاليتها ضد المتغيرات الجديدة بما في ذلك متغير دلتا، مما يجعل الأمر أكثر أهمية للحصول على لقاحك.